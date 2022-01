L’arrivée tardive des travailleurs agricoles serait « catastrophique »

Ce délai pourrait être catastrophique pour les cultures, selon le directeur général de l’Association des producteurs en serre de fruits et légumes de l'Ontario Joe Sbrocchi.

« Une fois que les plantes deviennent trop sauvages, elles ne peuvent pas être cultivées, et elles doivent donc être essentiellement tuées. Vous parlez donc de quantités massives de déchets alimentaires, beaucoup d'argent versé directement dans les toilettes. » — Une citation de Joe Sbrocchi, directeur général de l’Association des producteurs en serre de fruits et légumes de l'Ontario

La pause annoncée mercredi par les responsables de la santé publique de Windsor-Essex doit en principe durer trois semaines.

Elle intervient alors que 275 travailleurs migrants sont en isolement dans la région.

Ils ont été testés positifs à la COVID-19 ou sont de proches contacts de cas confirmés.

Manque de ressources

Le centre d'isolement et de rétablissement de Windsor, financé par le gouvernement fédéral, est maintenant au maximum de sa capacité, de même que trois autres sites hôteliers hébergeant des personnes qui s'isolent.

Le bureau de santé publique craint qu'il n'y ait pas suffisamment de ressources pour surveiller les travailleurs en isolement.

Joe Sbrocchi craint des effets dévastateurs sur les cultures. Photo : Jacob Barker/CBC

M. Sbrocchi affirme qu'il faut faire davantage pour créer de meilleures installations afin de permettre aux travailleurs migrants de se mettre en quarantaine au besoin. Il suggère notamment des mises en quarantaine de groupes, si nécessaire.

La municipalité de Leamington, qui abrite la plus grande concentration de serres en Amérique du Nord, sera durement touchée par l'ordre de la santé publique, selon sa mairesse Hilda MacDonald.

Honnêtement, je n'arrive pas à croire que nous sommes dans cette situation difficile depuis trois ans , indique-t-elle.

« Je veux penser que nous aurions déjà dû trouver une solution. » — Une citation de Hilda MacDonald, mairesse de Leamington.

Hilda MacDonald dit ne pas disposer du pouvoir pour faire changer la situation. Photo : Radio-Canada / Vincent Robinet/CBC News

Selon Mme MacDonald, les pertes subies par l'industrie pourraient se chiffrer en millions de dollars. Elle ajoute que la municipalité a été incapable de trouver des moyens d’agir pour défendre les agriculteurs et les travailleurs puisque la décision ne relève pas de son champ de compétences.

L'économie et les résidents sont touchés, mais nous n'avons pas le pouvoir de changer les choses. Nous sommes assis ici et cela nous est imposé à tous, et malgré le fait que nous fassions pression, nous sommes toujours au même point depuis trois ans , explique-t-elle.

Les représentants du gouvernement fédéral disent être au courant de la décision prise par le bureau de santé de Windsor-Essex et affirment se préparer à aider à transférer les travailleurs vers d'autres employeurs ou sites d'isolement à l'extérieur de la région.

La santé et la sécurité de ces travailleurs et de leur communauté est notre priorité , indique Emploi et Développement social Canada.

À moins d’indications contraires, les exploitations agricoles pourront recommencer à faire venir des travailleurs étrangers temporaires dans la région à partir du 2 février.

Des milliers de travailleurs sont attendus dans la région de Windsor-Essex pour des travaux agricoles saisonniers.

Le bureau de santé estime qu'environ 2000 travailleurs sont déjà arrivés. Entre 8000 et 10 000 sont attendus pendant la haute saison de culture.

D'après les informations de CBC