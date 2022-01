La Société canadienne de pédiatrie lance un cri du cœur pour le retour en classe au N.-B.

L’isolement social et l’apprentissage à distance prolongé aura des répercussions indéniables sur le comportement des enfants privés d’école, condamne la Société canadienne de pédiatrie. Dans une lettre adressée au premier ministre Blaine Higgs et au ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, les médecins implorent que les élèves retournent en classe après le 21 janvier.

Nous vous remercions de votre engagement à garder les écoles ouvertes durant la pandémie et vous exhortons de continuer à prioriser les besoins des enfants et des jeunes en rouvrant les écoles primaires et secondaires , détaille la lettre.

Les effets de certaines décisions et mesures prises par la santé publique peuvent être plus graves pour les jeunes que ceux pouvant être provoqués par le virus, soutiennent les médecins.

« Nous le voyons dans nos hôpitaux et dans nos cliniques : il y a plus d'enfants souffrant de dépression et d’anxiété, de pensées suicidaires, de troubles alimentaires, de pertes d’acquis et de retards de développement. » — Une citation de Société canadienne de pédiatre, dans une lettre datée du 12 janvier

Plusieurs études, dont une publiée le 22 novembre par des chercheurs de l’Université de Hong Kong, concluent que la fermeture des écoles ne constitue pas une mesure efficace pour freiner la propagation du virus de la COVID-19, rapportent les médecins signataires.

Le personnel enseignant ne serait d’ailleurs pas plus susceptible d’être contaminé par la COVID-19 que le reste de la population, divulgue la lettre.

Si la COVID-19 n’a pas causé une augmentation insoutenable des hospitalisations chez les enfants, impossible de tirer la même conclusion pour ce qui est des soins en santé mentale. L’association constate que les admissions de cette nature ont mis une pression énorme sur les hôpitaux pédiatriques et communautaires depuis le début de la pandémie.

Elle demande donc que cessent les perturbations de l’apprentissage en classe pour l’année scolaire 2021-2022.

Des purificateurs d’air portatifs dans les écoles, conseille une spécialiste

Par ailleurs, une professeur en ingénierie à l’Université Virginia Tech, pense que le Nouveau-Brunswick devrait équiper ses écoles de filtres à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA).

Linsey Marr évoque que ces filtres ont la capacité d’améliorer la qualité de l’air et ne voit pas comment ils pourraient être dommageables pour la santé.

En Ontario, le gouvernement compte investir 25 millions de dollars pour ajouter des purificateurs d’air portatifs dans les salles de classes démunies de système de filtration de l’air intégré.

Au Nouveau-Brunswick, un système de ventilation mécanique est absent dans 60 de ses écoles. Or, on sait maintenant que le virus de la COVID-19 se transmet principalement par aérosols. Elles ne peuvent donc dépendre que de la ventilation naturelle, qui consiste à ouvrir les portes et les fenêtres.

Dominic Cardy a toutefois signalé que le ministère de l’Éducation embaucherait un expert indépendant pour réviser les données sur l’efficacité des filtres haute efficacité pour les particules de l'air HEPA et présenter des recommandations. Toujours aucun rapport n'a été déposé à ce jour.

L’Agence de santé publique du Canada rapporte que l’efficacité de ces filtres à réduire la transmission du SRAS-CoV-2 n’a pas encore été démontrée.

Elle conseille toutefois de les utiliser comme mesure de protection additionnelle lorsque la ventilation mécanique ou naturelle n’est pas possible, puisqu’il a été prouvé que les filtres haute efficacité pour les particules de l'air HEPA diminuent la concentration de certains virus dans l’air.