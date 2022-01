Kruger ne pourra construire de centre de distribution à Windsor

Le centre de distribution de Kruger ne pourra finalement pas s'établir à Windsor. La Municipalité avait proposé un terrain aux limites de son parc d'affaires et de l'autoroute 55 pour accueillir le projet, mais la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a refusé le changement de zonage.

La Ville devait procéder à ce changement de zonage, car le terrain proposé est situé en zone agricole.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, admet être déçue. La CPTAQ ne veut pas dézoner cette zone. [Selon la commission], Windsor a déjà des terrains industriels [pouvant accueillir le projet], alors ils ont refusé notre demande , explique-t-elle.

Mme Bureau affirme toutefois que ces terrains, situés dans l'autre parc industriel de la Ville, ne sont pas adéquats. On a un énorme problème de trafic sur la 249 et la 143. On a décidé que ces terrains-là, c'est clair qu'on s'en servira jamais comme terrains industriels , dit-elle. Elle ajoute que la Municipalité n'a pas d'autres terrains de 18 hectares.

« C'était quand même 60 millions d'investissement. » — Une citation de Sylvie Bureau, mairesse de Windsor

La Ville craint désormais que l'entreprise se tourne vers une autre municipalité. Il se peut que Kruger choisisse une autre municipalité pour s'installer. [Elle peut faire ça], comme elle peut attendre. Ça dépend de la date limite pour la construction des entrepôts , précise Mme Bureau.

Le dossier fera l'objet de discussion jeudi soir lors de la séance du conseil municipal. La municipalité rencontrera la direction de Kruger pour déterminer les avenues possibles au cours des prochains jours.