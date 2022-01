Biden déploie plus de ressources pour combattre la vague Omicron

Les États-Unis vont acheter plus de tests de dépistage rapide, déployer davantage de militaires dans certains hôpitaux du pays et offrir aux Américains des masques de meilleure qualité pour tenter d’endiguer la progression fulgurante du variant Omicron dans le pays, a annoncé jeudi le président américain Joe Biden.

M. Biden a indiqué que son administration va acheter un milliard de tests de dépistage rapide de la COVID-19, soit le double de ce qui avait été annoncé jusqu’ici. Ces tests devraient être distribués aux Américains par l’entremise d’un site web gouvernemental qui doit être dévoilé vendredi.

Le président américain n’a pas voulu prédire quand ces tests, recherchés partout dans le monde, seront disponibles. Avant les fêtes, il avait annoncé un achat de 500 millions de tests pour livraison en janvier, mais aucun d’entre eux n’a encore été livré, ont admis des responsables de son administration cités par le New York Times.

« Je sais que nous sommes tous frustrés alors que nous commençons une nouvelle année. Le variant Omicron engendre des millions de cas et des niveaux d'hospitalisation records. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Dès la semaine prochaine, 1000 militaires ayant une formation médicale, dont des médecins et des infirmières, se déploieront par ailleurs dans six hôpitaux du pays débordés par la vague actuelle d’infections.

Ils iront prêter main-forte dans des hôpitaux de Cleveland (Ohio), Brooklyn (New York), Providence (Rhode Island), Détroit (Michigan), Albuquerque (Nouveau-Mexique) et Newark (New Jersey).

Comme ailleurs dans le monde, les hôpitaux américains sont aux prises avec des pénuries de personnel aggravées par le fait que de nombreux employés doivent se placer en isolement après avoir été infectés par la COVID-19 ou de manière préventive.

Le président Biden a aussi indiqué qu'il annoncera bientôt les détails d'un plan visant à acheter et à offrir gratuitement aux Américains des masques pour se protéger du coronavirus. À l'heure actuelle, environ un tiers des Américains n'en portent jamais, a-t-il souligné.

« Je sais que pour certains Américains, un masque n'est pas toujours abordable ni pratique, alors la semaine prochaine, nous annoncerons comment nous allons rendre disponibles des masques de haute qualité gratuitement aux Américains. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Le chef de l'État a aussi rappelé à la population l'importance de se faire vacciner. Si le variant Omicron attaque aussi bien des personnes vaccinées que non vaccinées, ce qui arrive par la suite ne peut pas être plus différent , a-t-il dit pour souligner que les personnes qui n'ont aucune immunité sont plus souvent hospitalisées.

Au cours de la dernière semaine, environ 780 000 Américains ont contracté la COVID-19 chaque jour. Quelque 142 000 personnes ayant la maladie sont hospitalisées à l'heure actuelle.

Lors d'un témoignage au Congrès mardi, la patronne de la Food and Drug Administration, Janet Woodcock, a déclaré sans détour qu'une majorité d'Américains vont contracter la COVID-19, et qu'il importe maintenant de préserver les services essentiels.