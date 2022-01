COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent compte plus d’hospitalisations

19 personnes se trouvent actuellement à l’hôpital en lien avec des complications reliées au virus de la COVID-19 et deux d’entre elles ont été admises aux soins intensifs.

Le Québec compte désormais dans ses hôpitaux 2994 patients infectés par la COVID-19.

Les infections sont en baisse

Le plus récent bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS fait état jeudi de 86 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures au Bas-Saint-Laurent, mais quatre cas ont été retranchés du bilan global. Ce sont encore les Municipalité régionale de comté MRC les plus populeuses, Rivière-du-Loup et Rimouski-Neigette, qui rapportent le plus grand nombre de nouvelles infections avec respectivement 22 et 21 nouveaux cas. La région est toujours aux prises avec 44 éclosions.

Ce type de statistique est en nette diminution cette semaine, mais il faut tenir compte du fait que le gouvernement provincial a réduit l’accès aux tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR à la population générale. Par conséquent, le nombre de cas est très probablement sous-estimé à l’échelle nationale. Dans la région, 828 tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ont été réalisés au cours de la journée de mercredi.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas par MRC MRC du Bas-Saint-Laurent Cas rapportés Kamouraska 1268 (+13) Rivière-du-Loup 2748 (+22) Témiscouata 1022 (+15) Les Basques 447 (+3) Rimouski-Neigette 2600 (+21) La Mitis 800 (+4) La Matanie 816 (+5) La Matapédia 949 (+3) Indéterminés 3 (-4)

1754 Bas-Laurentiens sont toujours considérés comme étant infectés, et donc contagieux selon les données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

Nouveau déménagement pour le centre de dépistage à Matane

Le centre de dépistage de masse qui était installé depuis le 20 décembre 2021 à l’école secondaire ferme ses portes jeudi après-midi. Les activités seront redirigées vers l’Hôpital de Matane à compter de 8 h 00 vendredi. Cette clinique sera ouverte chaque jour entre 8 h 00 et 16 h 00.