Une hausse de taxes dans le secteur Lac-à-la-Tortue qui ne passe pas

Les résidents du secteur Lac-à-la-Tortue à Shawinigan ont eu une mauvaise surprise en découvrant que la taxe spéciale pour l’eau potable et les égouts avait augmenté.

Le montant de 800 $ dont les citoyens doivent s’acquitter pour 20 ans, dans le but de payer les importants travaux de prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout, a grimpé à 926 $.

Pourquoi ça augmente ? Pour moi, ça ne fait pas de sens. On aurait dû le dire au préalable si ça allait augmenter pour éviter de la surprise et de la grogne , déplore Nathalie Côté, une résidente du secteur et ancienne candidate pour le district des Boisés à Shawinigan.

En entrevue à l’émission En direct, cette dernière explique que lorsque cette taxe a été présentée aux citoyens, la Ville parlait d’un montant fixe à payer pour les deux prochaines décennies.

Nathalie Côté a démarré une pétition pour demander un recalcul de la taxe municipale pour les résidents du secteur Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan. (Archives) Photo : Radio-Canada

Au départ, le montant à payer devait d’ailleurs être de 300 $, mais en raison du dépassement des coûts des travaux, il a augmenté à 800 $. Au bout de 20 ans, on va être rendu à combien ? , demande Mme Côté.

« Il n’y a un taux d’inflation appliqué à ça. C’est un taux fixe une taxe d’améliorations, d’après ce que j’en connais. Ce n’est pas proportionnel non plus à ce que l’évaluation foncière de la maison augmente. […] C’est mystérieux. » — Une citation de Nathalie Côté, résidente de Lac-à-la-Tortue

Celle qui avait démarré une pétition pour demander un recalcul de la taxe considère que la réponse de la Ville de Shawinigan quant à cette hausse est vague . Le porte-parole François St-Onge a affirmé au quotidien Le Nouvelliste que cette taxe était beaucoup en bas de taxes similaires dans d’autres municipalités et que les citoyens peuvent avoir eu une impression qu’elle était fixe en raison de la stabilité des dernières années.

Nathalie Côté affirme qu’une mobilisation citoyenne s’organise, notamment un défilé de voitures et une action collective.