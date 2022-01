Les collisions mortelles ont doublé en 2021 sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’année 2021 s’est conclue avec 26 collisions mortelles sur les routes de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit plus du double de ce qui a été recensé par la Sûreté du Québec (SQ) en 2020, avec 12 accidents mortels.

Difficile toutefois d’identifier laquelle des deux régions connaît le bilan le plus lourd, car il a été impossible pour la Sûreté du Québec de dresser un portrait précis de la situation nord-côtière.

Le capitaine Paul Leduc, de la Sûreté du Québec SQ indique toutefois que le grand nombre de visiteurs cette année pourrait expliquer en partie la hausse des collisions mortelles.

Beaucoup de collisions sont arrivées dans les mois d’été où il y avait beaucoup de déplacements et donc beaucoup de monde sur la route. Plus il y a de monde sur la route, plus il y a de chances de collisions. Et ça un peu partout, quand on pense à la Gaspésie, à la Côte-Nord et les autres endroits éloignés qui reçoivent des gens en villégiature , explique le capitaine Leduc.

La Côte-Nord a été particulièrement achalandée au courant de l'été 2021 (archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La Sûreté du Québec SQ souligne par ailleurs qu’un peu plus de 20 % des victimes décédées dans des collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité.

Le nombre de collisions impliquant une motocyclette à l’échelle de la province a aussi augmenté par rapport aux dernières années. Un total de 57 accidents de motocyclette ont été recensés, soit 16 de plus que la moyenne des 5 dernières années.

Un total de 23 piétons et 6 cyclistes ont aussi perdu la vie en 2021 au Québec.