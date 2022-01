COVID : trois décès rapportés en deux jours en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n’a pas précisé l’âge ou le statut vaccinal des personnes décédées.

L’Abitibi-Témiscamingue compte 26 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Hospitalisations liées au virus

Selon le plus récent bilan, 25 personnes sont hospitalisées. Il s'agit de deux personnes de moins que la veille. Les centres hospitaliers de Val-d'Or et Ville-Marie comptent un total de trois personnes dans une unité de soins intensifs. C'est deux de plus que mercredi.

Mercredi, le CISSS-AT faisait de deux éclosions de COVID-19 à Val-d’Or. L’une se trouve au deuxième étage du centre d'hébergement et de soins de longue durée et l’autre à la Ressource d’hébergement La Chaumière.

La ressource d'aide et d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance de Val-d’Or, La Piaule, est aussi aux prises avec des cas de COVID-19.

Retour à l’école

Lundi prochain, les élèves du primaire et du secondaire retourneront finalement sur les bancs d’école.

Le premier ministre du Québec, François Legault et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge tiendront une conférence de presse aujourd’hui à 15 heures en compagnie de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et du Dr Luc Boileau, directeur national de la Santé publique par intérim.

Une annonce sur la levée du couvre-feu en vigueur depuis le 31 janvier est également attendue aujourd’hui.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue repousse sa mise à jour hebdomadaire sur la situation épidémiologique de la région à demain, 11 heures.

Vaccination

Les personnes âgées de 25 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19. Les 18 ans et plus auront la possibilité de le faire dès vendredi.

Les personnes infectées par le virus peuvent également devancer leur dose de rappel du vaccin.