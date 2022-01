Des parents pourront faire de la suppléance dans les écoles

Mais l'ampleur de la pénurie de personnel que le milieu éducatif connait présentement le justifie peut-être, selon lui.

Le document de neuf pages n'a pas encore été diffusé largement au sein du réseau scolaire. On peut y lire que le contexte pandémique actuel fait en sorte qu' un très grand nombre de salariés (du réseau scolaire) devront s'isoler quelques jours dans les prochaines semaines .

Nicolas Prévost confirme d'ailleurs que les taux d'absentéisme et la pénurie de personnel dans les écoles atteint des niveaux jamais atteints auparavant .

Puisque la nouvelle recommandation de la santé publique sur la gestion des cas et des contacts vise à éviter les fermetures de classes et d'écoles afin de garder les élèves présents à l'école, le ministère de l'Éducation prévoit donc un plan de contingence qui permettra d’éviter le pire et de poursuivre l’obligation de service aux élèves du Québec .

Ce plan sera déployé lorsque les mécanismes de remplacement prévus aux conventions collectives seront épuisés, précise-t-on.

Les directions d'écoles sont invitées à identifier des personnes-ressources à l'intérieur de l'école disponibles pour faire de la suppléance, au cas où un enseignant doive quitter sa classe pour s'isoler. Il pourrait s'agir de personnel de soutien ou d'étudiants dans un programme d’enseignement ou connexes à l’enseignement.

Les établissements scolaires doivent également, en vertu de ces lignes directives ministérielles, identifier des personnes-ressources à l'extérieur de l'école. Apparaissent ici la possibilité d'avoir recours à des organismes externes comme Alloprof ou encore des parents volontaires, aptes à soutenir les élèves en classe dans leurs apprentissages durant l’absence physique de l’enseignant .

Nicolas Prévost se dit prêt à ce que ses membres aient recours à des parents-volontaires pour surveiller des classes s'il le faut . Il évoque comme scénario possible qu'un parent assure la surveillance d'un groupe pendant qu'un enseignant, faiblement malade mais isolé chez lui, assure à distance un enseignement aux élèves en classe.

« On va le faire, si ça nous permet la poursuite des services éducatifs. Mais est-ce que c'est idéal? Clairement non. On commence à étirer l'élastique loin, très loin! » — Une citation de Nicolas Prévost, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

Priorisation des services et réorganisation scolaire permise

Le plan de contingence du gouvernement demande également que les directions d'écoles et centres de services scolaires identifient des clientèles à soutenir en priorité, par exemple les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ou bien les élèves de certains cycles.

On leur demande aussi de réaliser une analyse de faisabilité pour une organisation scolaire différente . On envisage ainsi, par exemple, qu'un enseignant puisse s'occuper de plus d'un groupe d'élèves. Pour les services de garde, on évoque la possibilité de restreindre l'offre de services en réduisant leurs heures d'ouverture et le soutien de clientèles prioritaires.

Voilà un plan de contingence qui fait beaucoup penser à un plan de délestage comme ceux qu'on voit présentement se déployer dans le réseau de la santé , confie Nicolas Prévost.

D'avoir une certaine marge de manoeuvre pour l'organisation scolaire, c'est une bonne chose pour les directions d'écoles, dit-il. Parce qu'on prévoit devoir le faire à la lumière de la situation actuelle.

Des détails concernant les modalités prévues pour le retour en classe doivent être annoncées cet après-midi à 15 heures, lors d'un point de presse du premier ministre François Legault qui sera notamment accompagné du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.