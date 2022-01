COVID-19 : 35 décès et un nouveau sommet d’hospitalisations en Ontario

À titre de comparaison, il y avait 2279 hospitalisations jeudi dernier.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, parmi les 3630 hospitalisations jeudi, 54 % touchent des patients qui ont été admis à cause de la COVID-19, alors que les autres ont été diagnostiqués après leur entrée à l'hôpital.

Le nombre de patients infectés aux soins intensifs est de 500 (82 % admis à cause du coronavirus). C'est 5 de moins que la veille, mais 57 % de plus qu'il y a une semaine.

La santé publique déplore 35 décès de plus, portant le total à 10 480 depuis le début de la pandémie.

La province précise toutefois que le bilan de jeudi inclut des décès survenus sur une période de 11 jours et donc en partie du rattrapage de données.

Infections

Il y a 9909 nouveaux cas de COVID-19. Toutefois, les autorités admettent qu'il s'agit d'une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.

Un peu plus de 58 800 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Leur taux de positivité est de 21,4 %.

Foyers pour aînés

Il y a 9 morts et 275 infections de plus parmi les résidents des centres de soins de longue durée, en plus de 85 cas supplémentaires chez le personnel.

Il y a 21 éclosions de plus dans les foyers pour aînés, pour un total de 311.

À l'heure actuelle, 49,7 % des centres de soins de longue durée font face à une éclosion.

Vaccination

Près de 164 200 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mercredi dans la province, y compris plus de 140 800 doses de rappel.

Présentement, un peu plus de 78 % de l'ensemble de la population ontarienne, y compris les enfants, sont pleinement vaccinés, indique la ministre Elliott, qui ajoute que 181 des 500 patients actuellement aux soins intensifs avaient reçu au moins deux doses.