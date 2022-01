Entrée libre : des arts visuels, du théâtre et du cinéma plein les yeux

ENTRÉE LIBRE / Avec l'année 2022 qui s'amorce, et malgré le maintien de nombreuses mesures sanitaires, une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre toujours à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

The Tragedy of Macbeth

Denzel Washington incarne le rôle-titre dans «The Tragedy of Macbeth» de Joel Coen. Photo : Radio-Canada

Si vous recherchez Macbeth dans la base de données dédiée au cinéma IMDB, vous obtiendrez plus de 200 résultats. La plus courte des tragédies de Shakespeare a été adaptée au cinéma par des maîtres comme Akira Kurosawa (Throne of Blood, 1957) ainsi qu’Orson Welles (Macbeth, 1948), et plus récemment par l’Australien Justin Kurzel (Macbeth, 2015). Voilà maintenant que Joel Coen, derrière la caméra pour la première fois sans son frère Ethan, nous offre sa vision intitulée The Tragedy of Macbeth. Denzel Washington brille dans le rôle-titre aux côtés de Frances McDormand dans des décors dépouillés. La direction photo de Bruno Delbonnel, dont on a découvert le travail dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, vous incitera probablement à mettre le long-métrage sur « pause » pour apprécier pleinement les superbes plans en noir et blanc. Même si vous connaissez l’histoire, ne boudez pas cette nouvelle adaptation, maintenant disponible sur Apple TV+.

The Tragedy of Macbeth, disponible le 14 janvier sur Apple TV+

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Jean-François Blanchet

De l’art textile inspiré par les collections des Ursulines

L’exposition propose les oeuvres de six artistes textiles. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

L’exposition Filiations s’installe au centre Materia du 13 janvier au 13 février. Grâce à une collaboration entre la Maison des métiers d'art de Québec et le Pôle culturel du Monastère des Ursulines, six artistes textiles se sont inspirées des impressionnantes collections de broderies des Ursulines pour créer de nouvelles œuvres textiles contemporaines. Différentes techniques traditionnelles peu connues du grand public sont mises en lumière : la dentelle, la broderie, la haute lisse, la chapellerie et les techniques du tissage jacquard. Cette réinterprétation des œuvres textiles est une autre façon pour le public d’approfondir ses connaissances dans l’art textile et de découvrir par le fait même le processus créatif des artistes.

L'entrée est gratuite.

Alicia Rochevrier

Théâtre en rattrapage

Les comédiens Dayne Simard et Erika Soucy, en répétition Photo : Théâtre La Bordée / Vincent Champoux

Le théâtre La Bordée a procédé à la captation de deux pièces cet automne. Le polygraphe et Scénario pour sortie de crise sont dès maintenant disponibles en ligne pour visionnement. La première pièce était la première reprise du texte de Robert Lepage et de Marie Brassard, alors que la deuxième est une création originale d’Érika Soucy.

Les billets pour visionner les pièces sont disponibles sur le site de La Bordée (Nouvelle fenêtre) .

Tanya Beaumont

Une visite à la Galerie.a dans St-Roch

La Galerie.a ouvre ses portes officiellement le 14 janvier dans le quartier St-Roch. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

La Galerie.a s'installe dans ses nouveaux locaux dans le quartier St-Roch. Pour lancer le bal en beauté, la galeriste Anne D'Amours McDonald propose aux visiteurs de découvrir une exposition collective rassemblant au moins une œuvre de chacun des 12 artistes qui sont actuellement représentés par la galerie. L'art actuel et les artistes de Québec y sont à l'honneur, qu'on pense à Émilie Bernard, Ève Cadieux, Isabelle Demers, Luca Fortin et Josée Landry Sirois, pour ne nommer que ceux-là. La Galerie.a est voisine de la Galerie 3, sur la rue Saint-Vallier Est. Voilà une belle occasion de plonger abondamment dans l'art actuel réalisé au Québec.

Valérie Cloutier