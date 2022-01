Les producteurs de sirop d’érable du Nouveau-Brunswick à bout de patience

Il y a deux ans, l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick AANB a fait une demande d’allocation de 12 000 hectares additionnels de terres de la Couronne pour que l’industrie prenne de l’expansion dans la province et qu'elle puisse ainsi répondre à la demande grandissante pour le sirop d’érable.

Mais depuis, l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick AANB n’a pas eu de nouvelles et croit que le gouvernement fait la sourde oreille.

Actuellement, l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick AANB exploite environ 14 000 hectares dans la province, principalement dans le Nord-Ouest.

Le président de l’AANB et acériculteur de Saint-Quentin, Jean-François Laplante dit que ses membres sont à bout de patience. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le président de l’AANB et acériculteur de Saint-Quentin, Jean-François Laplante, affirme que les membres sont à bout de patience et que l’attente a assez duré. Il veut une réponse du gouvernement au plus vite.

En 2021, le Nouveau-Brunswick a produit une quantité record de 786 000 gallons de sirop et d’autres produits de l’érable, selon Statistique Canada. Il s’agit d’une hausse de 40 % par rapport à 2020.

L'AANB représente plus de 150 membres producteurs et membres associés de partout en province.

Le gouvernement évalue la demande

Le ministère des Ressources naturelles affirme qu'il examine la demande des acériculteurs, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture.

Lorsque l'on doit prendre des décisions sur l'accès aux ressources des terres de la Couronne, nous devons considérer la valeur à long terme pour le public. Le ministère a reçu un plan d'expansion et l'évalue par rapport aux autres utilisations possibles des terres, comme nous le faisons pour toutes les demandes , peut-on lire dans une déclaration écrite envoyée jeudi matin.

Des dizaines de personnes ont participé à la manifestation organisée par l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick (AANB) jeudi à Saint-Quentin. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le ministère des Ressources naturelles ajoute que d'autres discussions se dérouleront avec des représentants de l'industrie et que des consultations auront lieu avec les Premières Nations.

La province précise qu'environ 14 000 hectares de ces terres sont déjà à la disposition des producteurs de sirop d'étable et qu'en 2015 elle a approuvé l'ajout de 4400 hectares.

Avec des informations de Serge Bouchard