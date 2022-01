QNS&L limite l’envoi de marchandises vers Schefferville et Matimekush-Lac John

Le transport de marchandises non essentielles vers les communautés de Schefferville et Matimekush-Lac John est interrompu au moins jusqu'au 17 janvier en raison d’un manque temporaire de personnel.

La compagnie minière IOC, et sa filiale ferroviaire Quebec North Shore & Labrador QNS&L , indiquent devoir se priver d’employés qui sont en isolement liés à la COVID-19.

On parle effectivement de l’envoi ou de la réception de biens personnels ou d’entreprises non essentielles destinés aux résidents de Sept-Îles ou du Nord , confirme la compagnie, qui dit toutefois assurer le transport de biens essentiels vers les communautés.

Le transport de passager va toutefois se poursuivre vers les communautés de Schefferville et Matimekush-Lac John (archives). Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Une interruption qui n’inquiète pas le chef de la communauté innue de Matimekush-Lac John, Réal Mckenzie.

Pour le carburant, la nourriture et tout ce qui est considéré comme service essentiel, ça va continuer. C'est plus si on veut monter un ski-doo par exemple, il faut le monter par ce service qui est opéré par IOC et qui est interrompu pendant une semaine , explique le chef Mckenzie.

Le transport de passagers et de minerai sur le chemin de fer est maintenu, assure l’entreprise ferroviaire.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe