Moins de décès sur les routes de la région en 2021

Dans son bilan routier pour l’année 2021, les données de la SQ révèlent une hausse du nombre de collisions mortelles, et non seulement par rapport à 2020 puisque les chiffres présentés jeudi matin sont au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, qui est de 233 collisions mortelles.

La SQ a enquêté sur 245 collisions mortelles au Québec en 2021, soit 14 de plus qu’en 2020.

Un peu plus de 20 % des victimes décédées dans des collisions routières où l’intervention de la Sûreté du Québec était nécessaire ne portaient pas la ceinture de sécurité.

Malgré ce bilan provincial, la région fait bonne figure, alors que moins de décès ont été enregistrés que l’année précédente.

À noter que le territoire de la Sûreté du Québec est divisé de façon que la Mauricie est jumelée avec Lanaudière et le Centre-du-Québec avec l’Estrie.

Bilan routier 2021 de la Sûreté du Québec Bilan routier 2021 de la Sûreté du Québec Région Nombre d'accidents mortels en 2020 Nombre d'accidents mortels en 2021 Mauricie-Lanaudière 56 47 Estrie-Centre-du-Québec 34 33

C’est en Montérégie que le nombre d’accidents mortels répertoriés par la SQ a été le plus marqué avec 41 collisions mortelles en 2021 par rapport à 26 un an plus tôt dans cette même région.

Les principales causes des collisions mortelles demeurent les excès de vitesse et la conduite imprudente, ce qui a représenté 24,5 % des cas l’an dernier.

Suivent dans l’ordre, les décès liés à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, les drogues ou la fatigue.

En ce qui concerne les collisions impliquant au moins une motocyclette, la SQ a dénombré 57 collisions en 2021, en hausse par rapport à la moyenne des cinq années précédentes qui est de 41 collisions avec moto.

Cinq piétons de plus ont perdu la vie en 2021 sur les routes desservies par la Sûreté du Québec, soit 23 piétons, et six cyclistes sont décédés, soit le même qu’au bilan routier de 2020.