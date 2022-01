Un ex-officier syrien condamné pour crimes contre l’humanité en Allemagne

La Haute Cour régionale de Coblence (Ouest) a reconnu coupable le Syrien Anwar Raslan, 58 ans, de la mort et de la torture de prisonniers dans un centre de détention secret du pouvoir à Damas, entre 2011 et 2012.

Il s'agit de la deuxième condamnation dans ce procès après celle, en février 2021, d'un ancien membre du renseignement syrien, d'un grade subalterne.

Les juges ont retenu la culpabilité de l'ex-colonel pour le meurtre de 27 personnes dans le centre de détention d'Al-Khatib, dit aussi branche 251, un lieu de sinistre réputation pour la cruauté de ses agents et de leurs pratiques.

Saluant un verdict historique , le directeur général de l'ONG Human Rights Watch (HWR), Kenneth Roth, a souligné que la torture et le meurtre en détention [...] sont un élément clé du modus operandi du gouvernement d'Assad .

Le tribunal a clairement et formellement établi des conditions de détention inhumaines, des actes de torture systématiques, des violences sexuelles et des meurtres en Syrie , a réagi Markus N. Beeko, responsable d'Amnistie internationale en Allemagne.

Un procès historique

Près de 11 ans après le début du soulèvement populaire en Syrie, l'audience qui s'achève était la première à examiner les crimes imputés au régime syrien.

En 2016, une commission d'enquête de l'ONU avait accusé le régime Assad d' exterminer des détenus.

Des proches de victimes ont profité du procès pour passer leur message à la communauté internationale. « Maintenant que vous avez des preuves de ce qui se passe en Syrie, vous avez la responsabilité d'arrêter ça », peut-on lire sur cette pancarte brandie par une femme. Photo : Getty Images / BERND LAUTER

Anwar Raslan, qui dirigeait le service des enquêtes de la branche 251, est resté muet tout au long de ce procès-fleuve entamé le 23 avril 2020. Ses avocats avaient lu, lors des audiences, une déclaration écrite dans laquelle l'ancien officier niait son implication dans la mort et la torture de détenus.

Jeudi matin, il a écouté le verdict, traduit en arabe, sans émotion apparente, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans un premier volet de ce procès très suivi par l'importante communauté syrienne en exil, Eyad al-Gharib, un ancien membre de ces services de renseignement, avait été condamné à 4 ans et demi de prison.

Pour ces procédures, l'Allemagne applique le principe juridique de la compétence universelle qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quels que soient leur nationalité et l'endroit où ils ont été commis.

Au moins une douzaine de victimes ont assisté au verdict. Des familles syriennes s'étaient rassemblées devant le tribunal, tenant des banderoles et des affiches demandant où sont-ils? en référence aux disparus dans les centres de détention syriens.

Au cours du procès, plus de 80 témoins ont défilé à la barre, exposant les sévices endurés dans des cellules insalubres et bondées.

Ils ont témoigné malgré une grande peur du régime syrien, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur famille. Je leur dois tout mon respect , a souligné la présidente de la Cour, Anne Kerber, lors de la lecture du verdict.

Des détenus torturés, affamés et brûlés

Les détenus d'Al-Khatib n'étaient pas seulement torturés, mais aussi affamés et privés d'air , a-t-elle encore décrit. Ils ont reçu des coups sur tout le corps, en particulier les plantes des pieds, ils ont été pendus par les poignets et ont subi des électrochocs et des brûlures .

Pour la première fois, des photos de César avaient été présentées dans un tribunal. Cet ex-photographe militaire a exfiltré au péril de sa vie plus de 50 000 clichés montrant des milliers de détenus morts suppliciés.

J'espère que nous avons pu donner une voix à ceux qui en sont privés en Syrie, a affirmé à l'AFP Wassim Mukdad, partie civile pour ce procès.

Des proches des victimes ont suivi le procès avec beaucoup. Avant le verdict, jeudi, ils se sont massés devant le tribunal, brandissant souvent des photos de ces proches, morts aux mains du régime syrien. Photo : Getty Images / AFP/BERND LAUTER

Le conflit en Syrie a fait près de 500 000 morts et poussé 6,6 millions de personnes à l'exil à l'étranger.

Anwar Raslan, en détention provisoire depuis trois ans, n'a jamais fait mystère de son passé lorsqu'il trouva refuge à Berlin avec sa famille en 2014.

Ses défenseurs n'ont cessé depuis d'arguer qu'il avait fait défection dès 2012 et avait tenté de ménager les prisonniers.

Un autre procès lié au régime syrien, celui d'un médecin réfugié en Allemagne, doit s'ouvrir jeudi prochain à Francfort.