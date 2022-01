Les équipes d'Edmonton sont prêtes à rattraper leur retard en matière de déneigement après trois semaines de conditions météorologiques extrêmes qui ont rendu les intersections et les artères dangereuses pour les conducteurs et les piétons.

Andrew Grant, responsable du déneigement pour la Ville d'Edmonton, affirme que toutes les équipes étaient nécessaires, et encore plus, pendant le gel.

Nous avons fait appel à tout notre personnel supplémentaire pendant les vacances pour monter dans les véhicules, prendre nos sableuses et aller sur le terrain , dit-il. Nous avons dû y mettre tout ce que nous avions .

Il explique que par grand froid, il est difficile de faire adhérer le sable sur les surfaces lisses et dures. Après avoir scarifié la surface avec des lames dentelées, les équipes épandent un matériau d'agrégat, un mélange d'éclats de roche fracturée et de sable, explique-t-il.

Entre la mi-octobre et la première semaine de janvier, la Ville a utilisé 25 000 tonnes de sable. L’hiver dernier, de la mi-octobre 2020 à avril 2021, elle a utilisé 40 000 tonnes de sable, rappelle Andrew Grant.

Le conseiller Andrew Knack n’a pas l'habitude de recevoir des plaintes concernant le déneigement des artères.

C'était un peu une anomalie , lance-t-il. J'espère donc que c'est la première et dernière fois que nous verrons quelque chose de ce genre pendant les hivers à venir .

La plupart des plaintes concernaient la 170 e rue. Le conseiller confirme avoir emprunté cette route et que les conditions étaient loin d'être idéales.

D'autres routes principales présentant de mauvaises conditions comprenaient les rues 149 e, 156 e et 215 e, ajoute-t-il.

La communication est essentielle

Selon Andrew Knack, la Ville devrait améliorer la façon dont elle communique ses difficultés au public.

S'il y a des raisons pour lesquelles certains de leurs outils ne sont pas efficaces, faisons circuler cette information. Partageons-la avec les gens.

Certains résidents se sont enflammés sur les médias sociaux à propos des conditions glissantes sur les artères.

Nos routes sont dans un état embarrassant. Je suis continuellement déçu par l'approche de notre ville quant à la neige et la glace , peut-on lire dans le tweet d’un citoyen.

Selon Andrew Knack, en ne communiquant pas avec le public, l’idée que la Ville ne fait rien se propage.

Le conseiller affirme que dans les prochains jours, avec le temps plus chaud, la neige et la glace vont ramollir et seront plus faciles à nettoyer.

Andrew Knack s’attend à ce que la ville ait besoin d’équipement supplémentaire. Le Conseil municipal attend un rapport décrivant la possibilité d'augmenter le nombre de véhicules de déneigement de la Ville, en avril.

Avec les informations de Natasha Riebe