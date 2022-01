Retour en classe lundi : des syndicats tirent à boulets rouges sur Québec

Un gouvernement qui joue à « l'apprenti sorcier » et qui « improvise » au point de poser un risque pour « la sécurité » des élèves et de leurs profs : les principaux syndicats de l'éducation ne mâchaient pas leurs mots, mercredi soir, à la suite d'une réunion durant laquelle Québec leur a annoncé le maintien du retour en classe lundi et certaines modalités.