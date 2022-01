Un policier de Trois-Rivières suspendu par le Comité de déontologie

Dans une décision rendue le 17 décembre dernier, la juge Louise Rivard a conclu que le policier a transmis des informations privilégiées à un tiers et a contrevenu à son serment de discrétion et en divulguant à un tiers des éléments confidentiels reliés à un mandat de perquisition.

En plus de la gravité de l’inconduite , la juge Rivard a pris en considération les antécédents déontologiques de Carl-Olivier Dubé. En 2012, il a été suspendu pour avoir fouillé sans justification dans le véhicule d’un citoyen et pour avoir procédé sans justification à l’arrestation de celui-ci.

Les événements remontent au 6 décembre 2017. Alors qu’il est sergent-détective et membre de l’escouade chargée d’enquêter sur les taxes non perçues sur le tabac vendu en contrebande, Carol-Olivier Dubé se rend au domicile de Tommy Laflamme, un homme connu des milieux policiers, pour y exécuter une perquisition.

Ce dernier étant absent et étant incapable d’ouvrir la porte avec l’aide d’un serrurier, le policier contacte le propriétaire de l’immeuble, mais doit laisser un message sur sa boîte vocale.

L’opération peut débuter quelques heures après l’arrivée des policiers, lorsque la fille du suspect se présente sur les lieux.

Le propriétaire entre finalement en contact avec le sergent Carl-Olivier Dubé. Au cours de cet appel, ce dernier lui divulgue la nature du mandat de perquisition, pour contrebande de tabac .

De plus, à l’occasion de leur conversation, il lui divulguera d’autres éléments confidentiels reliés au mandat de perquisition dont l’exécution était en cours, soit la nature des items déjà saisis au moment de l’appel, des comprimés de Dilaudid et du cannabis , peut-on lire dans la décision.

Le policier lui mentionne également que M. Laflamme était connu des services policiers dans le passé, qu’il l’était présentement et que dans le futur les policiers auraient sûrement encore affaire à lui. [Le propriétaire] en conclut que son locataire est en quelque sorte un criminel.

Le Comité de déontologie policière a donc conclu que le policier a manqué à ses obligations déontologiques en ne se comportant pas de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction et n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice .

Pour ces raisons, le Comité de déontologie policière lui a imposé une suspension de trois jours pour chacun des manquements, mais de façon qu’ils soient purgés au même moment.