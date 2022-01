Hausse importante de la livraison d’hydroélectricité en Nouvelle-Écosse

Selon l’entreprise Emera, les quantités d’hydroélectricité livrées par la centrale de Muskrat Falls au Labrador vers la Nouvelle-Écosse se situent entre 70 % et 100 % des quantités prévues à son contrat entre la mi-décembre et le début du mois de janvier.

Cette nouvelle a été annoncée dans la soumission finale d’Emera à la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse afin de récupérer 1,7 milliard de dollars des clients de Nova Scotia Power pour la construction du lien maritime.

Plus tôt lors des audiences, Emera affirmait que seulement 19 % de l’électricité promise avait été livrée entre août et novembre 2021. Cela était dû à des problèmes de logiciels émanant de la partie terre-neuvienne et Labradorienne du projet, qui est sous la responsabilité de Nalcor.

Des groupes de défense des contribuables se sont plaints qu’Emera tentait de récupérer la somme totale du coût de construction du lien maritime alors qu’une fraction seulement de l’électricité promise était livrée.

En décembre, le président-directeur général pdg de Nova Scotia Power, David Landrigan, avait prévu que les livraisons seraient sur le point d’augmenter. Dans sa soumission, Emera confirme que c’est ce qui s’est produit.

Au cours des dernières semaines, le bloc de la Nouvelle-Écosse a été livré comme prévu, avec seulement quelques interruptions planifiées en raison de la baisse des effectifs pendant la période des fêtes , indiquent les documents présentés le 7 janvier.

Selon une porte-parole de Nova Scotia Power, Jacqueline Foster, les livraisons se poursuivent actuellement à des niveaux similaires de ceux évoqués dans la soumission de janvier.

Le lien maritime prêt, Muskrat Falls en retard

Le lien maritime a été construit par la compagnie subsidiaire d’Emera, Nova Scotia Power Maritime Link, afin d’acheminer l’électricité de Muskrat Falls vers la Nouvelle-Écosse par un câble sous-marin de 177 kilomètres sous le détroit de Cabot.

Le lien maritime de 177 kilomètres permet d'acheminer l'électricité de Muskrat Falls vers la Nouvelle-Écosse. Photo : Emera

Si le système de transmission d’Emera a été construit à temps et à l’intérieur de son budget, le projet hydroélectrique de Muskrat Falls accuse des retards de plusieurs années.

Vingt pour cent de son électricité, ainsi qu’un supplément, devait être envoyé à la Nouvelle-Écosse à compter de 2018.

Ce n’est qu’en août 2021 que le réseau a été mis en marche.

Mais les livraisons d’électricité ont été sérieusement ralenties par des problèmes de logiciels liés au lien Labrador Island, qui relie la centrale labradorienne avec Soldiers Pond dans l’est de l’île de Terre-Neuve. Des groupes de défense des consommateurs arguent que la facture devrait être soumise une fois que ce lien est complètement en service.

Depuis 2018, Nova Scotia Power a dû débourser 205 millions de dollars en raison des retards dans le projet hydroélectrique de Muskrat Falls pour le remplacement énergétique.

Puisque l’électricité est maintenant fournie par le lien maritime, Emera demande aux régulateurs d’approuver sa demande de remboursement.