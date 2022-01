Le chef de la santé publique en Ontario accusé de nuire à la vaccination des enfants

Le Dr Moore a expliqué en point de presse mercredi que la province nécessite plus de données avant d'envisager la possibilité de le rendre obligatoire .

Ces commentaires ont immédiatement fait des vagues dans les médias sociaux. Le chef de l'opposition libérale, Steven Del Duca, a accusé le Dr Moore d'alimenter les craintes des parents.

Des millions d'enfants ont reçu ce vaccin sans complication. La déclaration du Dr Moore alimente l'hésitation face au vaccin. En tant que chef provincial de la santé publique, il devrait combattre cette hésitation, pas l'alimenter , a affirmé M. Del Duca sur Twitter mercredi.

Le chef libéral a même ajouté ceci : S'il ne clarifie pas ses propos, il devrait démissionner.

Le Dr Moore a publié un communiqué plus tard dans la journée, mercredi. Je veux être clair : le vaccin pédiatrique de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans est sécuritaire, efficace et fournit une protection solide contre la COVID-19 et ses variants , peut-on y lire.

Il y ajoute que dans la grande majorité des cas, les effets secondaires ont été faibles chez les enfants qui ont reçu le vaccin. J'encourage fortement tous les enfants de 5 à 11 ans à se faire vacciner dès que possible , indique le Dr Moore dans sa déclaration écrite.

M. Del Duca l'a remercié sur Twitter d'avoir clarifié sa position rapidement : Nous devons faire tout en notre pouvoir pour donner confiance aux Ontariens dans la vaccination. Il faut ajouter le vaccin contre la COVID à la liste des vaccins obligatoires à l'école et rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de l'éducation.

La chef du bureau de santé publique de Toronto, la Dre Eileen de Villa, affirme depuis septembre que la vaccination devrait être obligatoire pour les élèves.

De son côté, le gouvernement de Doug Ford a refusé d'imposer la vaccination obligatoire dans les écoles et les hôpitaux.

Faible taux de vaccination chez les enfants

Le retour en classe en personne est prévu lundi en Ontario.

Or, à l'heure actuelle, seulement 47,4 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose et 4,2 %, deux doses.

Le Dr Moore avait dit en décembre qu'il serait déçu si au moins la moitié des enfants de ce groupe d'âge n'avaient pas reçu leur première dose avant la fin de 2021.

La santé publique compte entre autres organiser plus de séances d'immunisation dans les écoles pour inciter davantage de parents à faire vacciner leurs enfants.