Drummondville : l’art actuel à l’avant-scène

Positionnement national pour DRAC

Dès 2019, le centre effectue un changement de mission, et s'ouvre à l'art plus actuel. C'est toutefois en décembre dernier, que DRAC obtient l’agrément muséal du ministère de la Culture et des Communications, c'est-à-dire un sceau de qualité et une reconnaissance du milieu.

« Le nom qu'on portait était déphasé avec la mission. Une galerie d'art est un lieu marchand alors que nous, on ne faisait pas de vente d'œuvres d'art, c'est vraiment un lieu de diffusion. » — Une citation de Catherine Lafranchise, directrice de DRAC

Mme Lafranchise explique que le centre d'art actuel veut maintenant se positionner comme un acteur majeur des arts visuels au Québec. Ce qu'on veut, c'est que les artistes disent wow, ç'a donc bien l'air cool DRAC, on veut exposer là! Et qu'on devienne un de ces centres-là qui a de la notoriété , dit-elle.

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, Catherine Lafranchise, directrice de DRAC - Art actuel Drummondville et Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et artistique, Maison des arts Desjardins Drummondville. Photo : Camille Roy

De l'importance de la médiation

DRAC, toujours situé à la Maison des arts de Drummondville, souhaite faire de la ville et de toute la région un pôle attractif en matière d’art actuel et numérique. Le volet médiation culturelle s'ajoute également aux expositions. Ateliers en tout genre et visites commentées seront proposés pour des publics variés, des enfants aux aînés, en passant par les nouveaux arrivants et les personnes ayant des besoins particuliers.

Le fait de les éduquer, le fait de démocratiser l'art, de venir leur expliquer les choses, on va faire grandir nos publics et aller en chercher d'autres , soutient Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et artistique de la Maison des arts de Drummondville.

Un nouveau site web a été conçu, une première pour le centre.

Retour aux sources

Catherine Lafranchise est directrice de DRAC depuis l'été 2021. La jeune femme est originaire de Drummondville, mais elle fait ses études en design de mode, en histoire de l'art et en management des entreprises culturelles à Montréal. Elle travaille dans la métropole durant quatorze ans pour revenir s'installer dans sa ville natale. " Je suis en plein sur mon X à DRAC! " ajoute la directrice.

« Ça me tient vraiment à cœur l'art actuel et j'ai envie de redonner à ma région la visibilité, non pas qu'elle a besoin, mais qu'elle mérite. » — Une citation de Catherine Lafranchise, directrice de DRAC

L'art actuel rassemble les œuvres réalisées dans la dernière décennie. Les artistes ont aussi une démarche conceptuelle derrière les œuvres qu'ils présentent. Y'a un double message [...] et nous, c'est ce qu'on veut en fait, apporter cette réflexion-là, qui est souvent un regard sur l'actualité , conclut Mme Lafranchise.

La toute première exposition de DRAC, De 1978 à DRAC, a lieu du 13 au 16 janvier. Elle présente les moments marquants de l’histoire de la Galerie d’art des 43 dernières années.

La prochaine exposition débutera le 22 janvier et mettra de l'avant les œuvres de l'artiste montréalais Nabil Azab.