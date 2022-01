Des gestionnaires et des médecins en renfort sur le terrain 

Des gestionnaires et des médecins du CIUSSS de l'Estrie - CHUS ont prêté main-forte au personnel infirmier et aux préposés sur le terrain la fin de semaine dernière.

Leur aide était nécessaire, alors que 700 travailleurs de la santé sont présentement absents en raison de la COVID-19 dans la région et que les hospitalisations sont à la hausse.

Une dizaine de gestionnaires, incluant des directeurs et des chefs de service, sont ainsi allés prendre soin des patients sur les étages. Plusieurs de ces cadres ont déjà occupé des fonctions d'infirmiers dans le passé.

Une cinquantaine de médecins se sont joints à eux. C'est le cas du Dr Frédérick D'Aragon, qui est anesthésiologiste et intensiviste. Après 14 jours de garde, il a accepté de travailler la fin de semaine dernière. Son prochain congé est prévu dans deux semaines, mais il indique avoir tenu à donner un coup de main à son équipe des soins intensifs.

Elles sont vraiment irremplaçables, les préposées et les infirmières! dit-il retenir de son expérience.

« C’était gratifiant. Les patients et les patientes étaient plutôt surpris de voir que c'est le docteur qui les aidait à manger! » — Une citation de Dr Frédérick D'Aragon, anesthésiologiste et intensiviste

Il ajoute être prêt à refaire de ce genre de quart de travail si les besoins se font sentir.

Le chef de service Jérôme Leclercq a également remis son uniforme d'infirmier samedi et dimanche pour soutenir les départements de médecine et de chirurgie. Il avait quitté le plancher il y a deux ans pour devenir gestionnaire.

L’expérience s’est bien passée. C’est sûr que c’est aidant pour les équipes, et ça nous permet de rester proches de leur réalité et de nous rendre compte sur le terrain des problématiques , soutient-il.

« Les besoins sont critiques, et pour soulager le personnel et réduire le temps supplémentaire obligatoire, mon uniforme est dans mon bureau. » — Une citation de Jérôme Leclercq, chef de service de l'unité de chirurgie du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Moins d'employés absents en raison de la COVID

Depuis la semaine dernière, le nombre d’employés absents en raison de la COVID-19 est passé de 1400 à 700 dans le réseau de la santé estrien.

Il sera tout de même nécessaire de recourir encore pour quelques semaines à des gestionnaires et à des médecins sur le terrain.

On demande aux gens qui travaillent déjà énormément de faire un surplus de travail, c’est vraiment parce qu’on n’a pas d’autres options. En même temps, c’est bienvenu et apprécié. [...] Ultimement, ce n’était pas ça l’objectif, mais on ressortira de ça assurément plus fort en termes d’entraide , remarque Patricia Bourgault, la directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Dans les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les gestionnaires vont également depuis plusieurs semaines prêter main-forte aux équipes sur le terrain.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau