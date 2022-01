COVID-19 : un accès aux tests et aux vaccins jugé inadéquat pour les handicapés

Des défenseurs des personnes vivant avec un handicap estiment que celles-ci ont été oubliées dans la réponse du gouvernement de l’Ontario à la pandémie de COVID-19, et ce, surtout en ce qui a trait au dépistage et aux efforts de vaccination.

Alors que le variant Omicron continue de se répandre à travers la province, avec un nombre vertigineux d’hospitalisations, les unités de santé régionales ainsi que le ministère de la Santé ont appelé les Ontariens à recevoir leur dose de rappel le plus rapidement possible.

En décembre, la province a aussi lancé une campagne de distribution de tests de dépistage rapide offerts gratuitement.

Les files de personnes se déplaçant pour se procurer ces trousses de dépistage ont été longues. Des personnes vivant avec certains handicaps ne peuvent attendre ainsi en plein hiver de façon sécuritaire, dit Me Catherine Gardner, défenseure des droits de ces personnes qui se déplace elle-même en fauteuil roulant.

Si vous utilisez un dispositif d’aide à la mobilité, une canne, une marchette, vous ne pouvez pas attendre en file si longtemps , soutient-elle, ajoutant qu’il n’y a habituellement pas d'endroit pour s’asseoir autour des sites de distribution.

Mme Gardner affirme avoir dû attendre durant de longues périodes de temps dehors, dans le froid, lorsqu’elle s’est déplacée pour obtenir des tests de dépistage rapide. Elle indique avoir aussi dû se résoudre à parcourir une bonne distance à partir de l’endroit où le transport accessible aux personnes en fauteuil roulant la déposait.

Des obstacles similaires découragent d’autres personnes, comme John Redins. Ça a été comme des montagnes russes de voir que tu as un accès limité à ce genre de choses, à ce genre d’événements , image-t-il.

Dans une déclaration écrite, le ministère des Services aux Aînés et de l’Accessibilité mentionne le lancement, l’été dernier, d’une initiative pour aider les gens vivant avec un handicap à se rendre à leur rendez-vous de vaccination. Santé publique Ottawa a mis en place le même genre de mesures d’adaptation.

Or, plusieurs cliniques de vaccination éphémères ou distributions de trousses de dépistage rapide se tiennent avec un court délai de préavis. Pour avoir accès à un service d’aide à la mobilité, il est nécessaire d’en faire la demande 48 heures à l’avance.

Ça me frustre parce que je sens que je suis délaissé , dit John Redins. Il continue de se remettre de la COVID-19 et déplore le fait de na ne pas avoir pu subir un test de dépistage ainsi qu’être vacciné aussi tôt qu’il l’aurait voulu.

Une réponse à la pandémie qui ne convient pas à tous

Il y a 2,9 millions Ontariens qui vivent avec un handicap, selon David Lepofsky, professeur de droit et président de la coalition Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance.

Il affirme que des personnes à mobilité réduite ont fait face à des obstacles tout au long de la pandémie alors que le respect de leurs droits aurait dû être une priorité.

Les personnes ayant un handicap sont disproportionnellement sujettes à contracter la COVID-19 et à subir les pires conséquences [de la maladie] , ajoute le professeur de droit.

Il indique que son organisation souhaite que le gouvernement déploie des plans d’urgence pour s’assurer que les personnes vulnérables ayant un handicap ont accès aux tests et aux vaccins de façon sécuritaire.

Avec les informations de Nicole Williams, CBC