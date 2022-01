Atholville entend convaincre le ministre de modifier son projet de fusion

Selon le plan de réforme de la gouvernance municipale, Atholville doit être incorporé dans moins d’un an à un nouveau regroupement municipal d’environ 12 400 habitants avec Tide Head et cinq districts de services locaux (Districts de services locaux DSL ) des environs de Campbellton.

Jean-Guy Levesque, maire d’Atholville, est en désaccord avec cette fusion imposée par les instances provinciales.

Il rappelle que ses concitoyens ne sont pas nécessairement opposés à toutes les fusions, puisque Atholville a vécu un premier regroupement il y a six ans à peine.

En 2015, on a fusionné ici avec Val d'Amours et Saint-Arthur, et c'est parce qu'on a discuté , souligne le maire.

Aux intentions de Fredericton, Atholville oppose plutôt de créer une agglomération plus modeste avec Tide Head et quelques collectivités rurales situées plus à l’ouest.

Jean-Guy Levesque, maire d'Atholville, à l'automne 2021. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Selon le maire Levesque, cela réunirait près de 5000 résidents, et le regroupement aurait une assiette fiscale de 234 millions de dollars.

Mandat des citoyens d’Atholville

Atholville a sondé ses citoyens durant le temps des Fêtes, et 600 d’entre eux ont répondu. 92 % des gens nous ont dit: on est d'accord avec vous. Ça nous donne un poids et une légitimité de ce qu'on fait , affirme le maire Jean-Guy Levesque.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, dit comprendre la réticence exprimée à Atholville, mais il croit que la fusion proposée par la province est encore la meilleure voie à suivre.

C'est un beau mariage , soutient M. Comeau.

C'est idéal. Par les temps qui courent [...] avec les coupures, surtout les coupures qui se dirigent vers le Nord, vers Campbellton, on doit être plus grand, plus gros et plus fort , martèle-t-il.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau Photo : Radio-Canada

Le maire d’Atholville n’est pas convaincu. On n’a rien contre les gens de Campbellton , dit Jean-Guy Levesque. C'est la question de la grosseur de l'entité qui nous amène à avoir toutes ces questions-là.

Malgré un premier refus de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, les élus d’Atholville comptent toujours le convaincre du bien-fondé de leur propre démarche.

C'est maintenant qu'il faut essayer d'influencer le ministre et lui dire: regardez, on veut vous proposer une alternative viable, selon moi, qui répond aux critères, puis qui va dans le sens que vous voulez , déclare le maire Levesque.

D’après le reportage de Serge Bouchard