Rue partagée : le maire doit consulter les citoyens d’abord, clame l’opposition

Mercredi, le maire Bruno Marchand a confirmé que la possibilité de transformer le boulevard René-Lévesque dans le secteur du quartier Montcalm, en rue partagée pour le projet de tramway, était sa préférence.

On a été un peu surpris , s'étonne le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec, Claude Villeneuve.

M. Villeneuve s'attendait plutôt à ce que l'administration Marchand présente aux citoyens les trois scénarios dévoilés l'automne dernier avant de faire connaître ses intentions.

Le tramway circulerait sur le boulevard René-Lévesque O. Photo : Ville de Québec

Il se dit ouvert aux améliorations proposées par Québec forte et fière pour le tramway, mais il veut une consultation en bonne et due forme sur cet enjeu. On va être très vigilant de s'assurer que le maire respecte ce qu'il a fait miroiter sur le tramway pendant la campagne électorale.

« Je pense que c'est important de demander aux citoyens ce qu'ils veulent faire avec cela, ce qu'ils veulent avoir comme aménagement dans leur coin. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef l'opposition officielle de la Ville de Québec

Priorités

Le tramway sera au coeur des dossiers prioritaires de la prochaine session municipale qui commence lundi. Mais il y en aura d'autres. La qualité de l'air dans les quartiers centraux sera à l'ordre du jour. Le changement des normes pour la présence de nickel dans l'air inquiète.

L'itinérance fait aussi partie des enjeux qui devront être discutés rapidement, selon le chef de l'opposition. On va vouloir en parler , insiste Claude Villeneuve. Son parti cherche des solutions pour répondre aux besoins en raison de la situation sanitaire.

Le maire fait de la lutte à l'itinérance une de ses priorités. Là, de façon urgente, il faut intervenir pour prendre soin des gens qui sont dans la rue. L'opposition officielle promet de revenir à la charge.

Collaboration ou confrontation

L'exaltation qui est venue avec l'élection du 7 novembre et l'adoption du premier budget est maintenant plus contenue. Le parti de l'opposition sait que le vrai travail commence.

Vous allez peut-être nous voir critiques plus souvent, mais de façon générale, nous allons continuer travailler pour que la Ville marche.

Le parti est toujours à la recherche d'une nouvelle identité. Équipe Marie-Josée Savard fera partie du passé d'ici quelques semaines. Une firme spécialisée a été embauchée pour trouver un nouveau nom.

Le conseil municipal de la Ville de Québec se tiendra en virtuel à la reprise des activités en janvier. (archives) Photo : Radio-Canada

L'opposition officielle devra également établir un programme plus précis. Elle n'entend pas renier l'héritage du maire Labeaume, mais le chef et son équipe ne se sentent pas liés à toutes les décisions prises par l'administration précédente.

L'abandon par l'administration Marchand du projet de passerelle dans le port de Québec pour les vélos, qui devait être un projet signature du maire Labeaume ne risque pas de soulever les passions.

Claude Villeneuve souligne toutefois qu'il faudra trouver une solution pour les cyclistes. Le statu quo n'est pas une option.

Près de la majorité

L'opposition officielle pourrait-elle forcer l'administration Marchand à faire marche arrière à certaines occasions? Le parti n'est qu'à deux appuis d'avoir une majorité au conseil municipal. Pour l'instant, l'heure n'est pas à la stratégie politique, selon Claude Villeneuve.

Les conseillers se connaissent peu et ils s'étudient encore. Le travail dans les arrondissements est important pour tisser des liens avec tous les partis, fait-il valoir.