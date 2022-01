Une première clinique privée se désaffilie du programme de procréation assistée

Une des premières cliniques en conflit avec le gouvernement, Fertilys, située à Laval, se désaffilie du nouveau programme de procréation assistée qui prévoit la gratuité d’un traitement de fécondation in vitro.

Le fondateur de la clinique, Pierre Miron, en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Cette décision devient effective à compter du 22 janvier 2022.

Cela signifie qu’à compter de ce moment, les patients auront accès à tous les services offerts chez Fertilys pourvu qu’ils acceptent d’en acquitter les frais sans pouvoir obtenir de remboursement de la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ , dit-il.

Les clients auront toutefois toujours accès au crédit d’impôt remboursable.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonçait le 11 novembre dernier l’entrée en vigueur de la gratuité d’un traitement de fécondation in vitro.

Insatisfaites du barème de prix établi par le gouvernement, les plus importantes cliniques de fertilité de la province, Fertilys et Ovo/Procréa, ont interrompu tous leurs services couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Les cliniques privées traitent à elles seules 70 % des patients.

Pierre Miron dit prendre cette décision par dépit .

J’espérais sincèrement que la bonne foi et le bon sens l’emporteraient et que nous trouverions une oreille attentive auprès du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant , affirme-t-il.

Le ministre, lui, s’est dit prêt à rencontrer les fertologues et à mettre de l’eau dans son vin, mais pas avant que les cliniques privées aient recommencé à donner des services aux patients.

Nous devons respecter la capacité de payer des Québécois et assurer la pérennité du programme , répète-t-il.

Valérie Cusson, suivie chez Fertilys, vit un mélange d'émotions.

« Je suis en colère contre le ministère. Je suis attristée pour toutes les femmes qui verront l'attente s'allonger interminablement dans un système qui n'arrivera pas à répondre à la demande, mais dans un sens, je suis soulagée puisque je pourrai reprendre mes traitements. » — Une citation de Valérie Cusson, cliente chez Fertilys

Selon elle, le gouvernement a choisi de laisser les patientes dans un pire état qu'avant le programme.

Monsef Derraji, porte-parole du Parti libéral en matière de santé, affirme que la Coalition avenir Québec n'a pas respecté sa promesse de rendre un cycle de FIV gratuit et accessible à tous.

Son laxisme pousse maintenant à la fermeture de la clinique Fertilys , déplore-t-il.

Le ministre doit se ressaisir! Il a l’obligation morale de livrer un programme fonctionnel. Pour cela, il a besoin des cliniques privées. Il doit entreprendre des négociations de bonne foi et assurer la reprise immédiate des services , dit quant à lui Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé.

Ovo/Procréa ne s'est, quant à elle, toujours pas prononcée.

Maude Paquin, 32 ans, suivie chez Ovo, craint que sa clinique fasse la même chose.

L'option de se dissocier de la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ m'obligerait à dépendre uniquement du public, car je n'ai pas les moyens de payer. En tant que future maman solo, j'ai seulement un salaire pour payer le loyer, pour prévoir le congé de maternité, pour tout , s'inquiète-t-elle.

Les centres qui continuent d’offrir la fécondation in vitro FIV sont pris d’assaut

En attendant, les patients se tournent massivement vers les centres qui continuent d’offrir les services, qui peinent à suffire à la demande.

Les requêtes ont augmenté en flèche à Sainte-Justine, l’un des deux centres publics de procréation médicalement assistée (PMA) du Québec, qui offre des traitements de fécondation in vitro (FIV).

Chaque jour, des dizaines de patients communiquent avec nous pour faire transférer leur dossier de leur clinique privée vers le centre public. Nous sommes submergés d’appels , dit Michel Dumais, porte-parole.

Les délais sont d’environ 10 mois pour obtenir un premier rendez-vous.

La situation est la même au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l’autre centre public qui offre la fécondation in vitro FIV dans la province.

Entre le 26 décembre 2021 et aujourd'hui, le CUSM a reçu environ 170 nouvelles requêtes par courriel et 40 références pour un rendez-vous en fertilité. Plusieurs patientes cherchent à faire transférer leur dossier d'une clinique privée vers le CUSM , affirme la directrice des communications, Christine Bouthiller.

Selon l’Association des fertologues du Québec, ces institutions ne peuvent effectuer plus de 1650 cycles de fécondation in vitro FIV par année. L’objectif du gouvernement est de 7000 la première année et de 3500 à terme.

Les patients se tournent également vers les deux cliniques privées qui continuent d’offrir les services, Miacleo à Longueuil et le Centre de fertilité de Montréal.

Une femme de Québec, qui désire garder l’anonymat puisque son employeur n’est pas au courant de sa situation, a tenté de faire transférer son dossier vers le Centre de fertilité de Montréal.

On ne veut pas me prendre puisque je suis présentement chez Procréa et que la clinique ne veut pas voler de patients. Ils font de la business au détriment des patients. Je trouve ça déplorable , se désole-t-elle.

Pas de FIV à l’extérieur de Montréal

Pour tenter de donner des solutions supplémentaires aux patients, le ministre a octroyé un permis à la Clinique OriginElle, à Montréal, afin qu’elle puisse effectuer des fécondation in vitro FIV . À ce jour, les seuls centres qui offrent ce service se trouvent dans la métropole.

Il n'existe donc aucune solution à court terme pour les patients qui vivent dans l'est du Québec.

Les solutions possibles sont à long terme. Le gouvernement n'exclut pas d’implanter des services de fécondation in vitro FIV au CHU de Québec et au CHU de Sherbrooke.

Il est trop tôt pour déterminer un échéancier. Des analyses sont actuellement en cours pour en faire l’évaluation en suivant l’évolution de la situation , écrit l'attachée de presse du ministre, Sarah Bigras.

Le CHU de Québec avait pourtant conçu un projet pour pouvoir offrir de la fécondation in vitro FIV dans le cadre du nouveau programme de PMA. Le gouvernement a décidé de ne pas y avoir recours.

Injonction contre les cliniques

L’Association infertilité Québec compte prendre les grands moyens pour que les patients retrouvent leurs services.

Si l’impasse n’est pas réglée d’ici la fin de la semaine, elle se tournera vers les tribunaux.

J’en dors plus. Ça fait six ans qu’on travaille là-dessus. Les patients ne peuvent pas être pris en otage comme ça , affirme la présidente Céline Braun.

« Il y a des patientes qui ont 6000 $ de médicaments dans leur frigo, des femmes qui se sont injectées des hormones en prévision de leur fécondation in vitro FIV , ça n’a aucun sens. » — Une citation de Céline Braun, présidente de l'Association infertilité Québec

Elle s’inquiète particulièrement pour les patientes qui sont sur le point d’avoir 41 ans.

Il faut en effet être âgé d’au maximum 41 ans moins un jour pour avoir droit à la gratuité.

Céline Braun demande au gouvernement une rétroaction pour ces femmes qui étaient admissibles en date du 15 novembre, mais qui ne le sont plus en raison du conflit.

Le Collège des médecins est aussi d’avis que les patientes ayant déjà entamé les traitements dans ces cliniques de fertilité devraient se voir accorder le suivi et les traitements requis et bénéficier du programme si elles sont admissibles.