À qui la faute? Calgary fait le bilan du projet avorté de nouvel aréna

Le directeur de la Ville de Calgary Stuart Dalgleish a expliqué aux membres du conseil municipal que le groupe propriétaire des Flames, la Calgary sports and Entertainment Corporation (CSEC), avait décidé de mettre fin à l’entente en décembre 2021, en ne validant pas une étape obligatoire pour que le projet puisse se poursuivre.

L’entente pour le projet de 600 millions de dollars avait été conclue en 2019 entre Calgary et la CSEC au bout de longues discussions et négociations qui avaient duré des années. La construction devait s’amorcer en 2022.

Selon Stuart Dalgleish, la CSEC a mis fin à l’entente fin décembre, invoquant certains coûts non prévus initialement. En vertu d’une entente signée cet été, la corporation était responsable des dépassements de coûts du projet au-delà de 575 millions de dollars et s’inquiétait de l’augmentation des coûts de construction, liés notamment à la pandémie.

Coûts problématiques selon la Calgary sports and Entertainment Corporation CSEC Routes et passages : Reconstruction de routes (capital) : 6,4 millions de dollars

Plan pour les trottoirs (capital) : 5,7 millions de dollars Résilience climatique : Panneaux solaires : 1,5 million de dollars

Carboneutralité d’ici 2035 : 2,4 millions de dollars Source : Ville de Calgary

Lors de la période de questions, le conseiller municipal Richard Pootmans a voulu clarifier que la Ville de Calgary avait bien offert de payer les 6,4 millions de dollars pour la reconstruction des routes et avait informé la CSEC .

La Ville avait accepté de payer les 6,4 millions de dollars , a confirmé Stuart Dalgleish.

Si la Ville avait accepté de payer, pourquoi est-ce que c’était problématique , a alors demandé Richard Pootmans.

Je crois que la Calgary sports and Entertainment Corporation CSEC voyait cela comme un problème parce qu’ils croyaient que cela aurait dû être inclus avant et ils ont signalé que c’était problématique pour eux , a répondu Stuart Dalgleish

La CSEC disait aussi que le coût des panneaux solaires n’a jamais été discuté initialement. L’administration municipale a pris soin de préciser que la déclaration sur l’urgence climatique passée cet automne par le conseil municipal n’a jamais fait partie des conditions imposées par la Ville, pas plus que l’obtention d’une certification environnementale LEED.

Pour être extrêmement clair, non il n’y a aucun lien. Les décisions dans ce dossier se sont basées sur des politiques antérieures de la Ville sur les changements climatiques datant de 2018 et 2020 , a précisé la responsable de la planification des communautés, Debra Hamilton.

Manque de transparence?

Le conseiller municipal Dan McLean a dit être très déçu de la manière dont le projet a été géré et qu’il y avait eu un manque de transparence avec [les] partenaires et avec le conseil municipal .

« La transparence est essentielle pour bâtir la confiance et je crois que cela a été perdu. » — Une citation de Dan McLean, conseiller municipal

Le conseiller a aussi accusé les fonctionnaires municipaux d’être partis en vacances et d’avoir laissé le projet en plan.

Des propos qui ont fait réagir Stuart Dalgleish.

J’ai travaillé la semaine avant le Nouvel An. Pas toute la semaine, mais j’étais disponible et prêt à porter mon attention à ce dossier. Nous savions qu’il existait une possibilité que le délai soit prolongé et nous nous étions préparés à cette éventualité , a-t-il répliqué.

Son patron, le directeur général de Calgary David Duckworth, a aussi pris le temps de défendre l’équipe municipale.

Ces deux dernières années, j’ai vu une équipe qui a travaillé sans relâche, certains dans l’équipe ont abandonné leurs vacances, ont travaillé la fin de semaine et je sais que jusqu’au 31 décembre, l’équipe était prête à travailler dès que cela aurait été nécessaire.

Aucune des parties, ni Calgary ni la CSEC , n’a demandé une prolongation du projet.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a aussi subi des critiques pour sa gestion de cette affaire. Le conseiller municipal Sean Chu a laissé entendre que la mairesse n’avait pas informé les conseillers municipaux de la situation dès qu’elle a été mise au courant, mais avait plutôt averti ses collègues et le public via Twitter.

Pourquoi la plupart des conseillers municipaux ont-ils appris cela par le biais des médias sociaux , a demandé Sean Chu.

La mairesse dit qu’elle et son personnel avaient contacté le conseil municipal, sans préciser si tous les conseillers municipaux avaient été contactés avant que l’information devienne publique.

L'administration a d'ailleurs précisé qu'il n’y avait aucun article dans les ententes spécifiant qu’en cas de désaccord ou de rupture de contrat, le conseil municipal devait être consulté.

De 23 à 24 millions de dollars ont été dépensés jusqu’à maintenant pour le développement du projet, mais d’autres coûts pourraient s’ajouter.