Québec confirme le retour à l’école primaire et secondaire lundi prochain

La santé publique du Québec maintient le retour en classe au primaire et secondaire lundi prochain, le 17 janvier, et ce, malgré la prolifération des cas de COVID-19 reliés au variant Omicron du coronavirus. L'annonce devait être faite jeudi, mais Radio-Canada a pu confirmer l'information mercredi soir.

Présenté à la presse mardi, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, avait promis de faire sa recommandation à ce sujet sous peu. Voilà qui est maintenant chose faite.

Il s'agit de la première décision du Dr Boileau depuis qu'il a succédé au Dr Horacio Arruda, qui a démissionné de son poste lundi soir.

Inquiets des impacts de la fermeture à répétition des écoles et de l'enseignement à distance sur le bien-être des enfants, des médecins et des pédiatres réclamaient que le retour en classe se fasse bel et bien le 17 janvier. Ils ont été entendus.

Le premier ministre François Legault avait aussi déclaré mardi, en présence du Dr Boileau, mardi, que sa priorité était une réouverture des écoles, comme prévu, le 17 janvier.

Une période de transition pour les plus vieux

En ce qui a trait aux cégeps et les universités, les cours en classe pourront également reprendre lundi. Cela dit, Québec leur a accordé une « période de transition » qui leur permettra de repousser la rentrée en présence au 31 janvier s'ils le souhaitent. Plusieurs établissements ont d'ailleurs annoncé leur intention de s'en prévaloir.

Les garderies, elles, sont déjà ouvertes.

En date du 6 janvier, le gouvernement du Québec recensait 554 cas actifs dans les écoles du Québec. Depuis le 23 août 2021, 183 établissements primaires et secondaires ont rapporté au moins un cas positif avec diagnostic entre leurs murs.

Cela étant dit, la santé publique va changer d'approche cet hiver. Désormais, les classes et les groupes de garderies ne seront plus fermés après la découverte d'un cas, et l'isolement sera réduit à cinq jours en garderie.

Plus de détails suivront.