Un élan de générosité pour la famille des victimes de l’explosion d’Arvida

La mort tragique de deux jeunes enfants dans l’explosion survenue à Jonquière lundi provoque une vague de soutien et de générosité envers la famille des victimes. Plus de 27 000 $ avaient été amassés mercredi en quelques heures dans une campagne de sociofinancement.

La campagne de sociofinancement a été lancée mercredi par une membre de la famille de la mère des jeunes victimes Édouard, 6 mois, et Félix, 2 ans, qui ont perdu la vie dans l’explosion que leur père aurait volontairement provoquée dans sa résidence.

En quelques heures, les dons se sont multipliés, alors que le drame a touché de nombreuses personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la province.

Mercredi en début de soirée, plus de 27 000 $ avaient été amassés sur un objectif de 50 000 $, grâce à près de 700 dons.

La famille touchée

Les dons amassés serviront à assurer une sécurité financière à la mère des deux jeunes enfants et à sa famille afin de les soutenir dans cette épreuve, peut-on lire dans la description de la campagne.

Les sommes récoltées pourront également aider la mère endeuillée à avoir un nouvel environnement de vie et à payer les frais funéraires, a indiqué l’une des proches de la famille à Radio-Canada.

La famille est sincèrement touchée par la générosité de la population. On ne pouvait s’attendre à autant , a-t-elle souligné.

Julie Dufour et Andrée Laforest ébranlées

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a exprimé ses sympathies à la famille mercredi.

En tant que mère et mairesse, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la mère, aux proches et à tous ceux qui ont été touchés par ces événements d’une horreur indicible qui ne devraient jamais arriver…, a-t-elle publié sur sa page Facebook mercredi. N’oubliez pas que chaque geste compte. Soyez à l’écoute. Soyez bienveillants. La vie est précieuse.

Elle invite toute personne qui en ressent le besoin à demander de l’aide et à se tourner vers les ressources d’intervention en santé mentale.

La députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, qui est également ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est aussi dite ébranlée par les événements.

Je suis sans mots devant l’innommable, a-t-elle exprimé, dans une déclaration transmise à Radio-Canada. J’ai mal devant l’inexplicable. Je suis profondément ébranlée par le drame qui secoue une famille d’ici, mais aussi les gens de ma ville et de ma région.

Aux proches des victimes et à ceux celles directement touchés, je vous offre mes plus sincères condoléances, a-t-elle ajouté. Je vous envoie beaucoup de courage. Beaucoup d’amour.

Avec les informations de Roby St-Gelais