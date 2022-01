Kruger et la Ville de Trois-Rivières poursuivent leur affrontement devant les tribunaux

Depuis plus de deux ans, la multinationale Kruger et la Ville de Trois-Rivières se livrent une bataille juridique qui aura un impact financier important sur chacune d'entre elles.

Kruger conteste le rôle d'évaluation municipale de ses deux usines trifluviennes, une évaluation qu'elle estime deux fois trop élevée. L’évaluateur de l’entreprise et celui de la Ville présentent des rapports d'évaluation des bâtiments largement différents.

Pour les années 2016 à 2018, leur valeur estimée diverge de 48,5 M$. De plus, les parties ne s'entendent pas sur le montant de la nouvelle évaluation de 2019 à 2021.

Kruger refuse de commenter l'affaire, et la Ville de Trois-Rivières n'a pour le moment pas donné suite à notre demande d'entrevue. Le montant exact en revenus de taxation en jeu demeure donc inconnu.

Avec un écart de près de 50 M$ sur la valeur des bâtiments, et ce, depuis cinq ans, il s'agirait d'une somme très importante.

Kruger s'était initialement adressé au Tribunal administratif du Québec (TAQ). Sa demande avait été rejetée puisque le Tribunal administratif du Québec TAQ la jugeait irrecevable. La compagnie s'est ensuite tournée vers la Cour d'appel du Québec, qui a renversé la décision. La Cour supérieure du Québec est maintenant chargée d’entendre l'affaire. La juge Danye Daigle a écouté les arguments de chacune des parties mercredi.

Le litige repose essentiellement sur la façon d'évaluer les deux sites industriels. Le 24 décembre dernier, le quotidien Le Nouvelliste citait un jugement de la Cour du Québec dans lequel on apprend qu'il y a 97 bâtiments sur le site de Kruger Wayagamack et 84 sur le site de Kruger Trois-Rivières. La Ville de Trois-Rivières ventile son évaluation par immeuble et en additionne la valeur.

L'avocat qui représente la Ville de Trois-Rivières a défendu cette façon de faire mercredi matin.

Si on me demande l'âge de mes trois enfants, est-ce que je vais donner la moyenne des trois ou je vais donner l'âge de chacun d'entre eux? , a-t-il soulevé.

La juge a pris la cause en délibéré.