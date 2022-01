Face à la crise des opioïdes, une Première Nation du Yukon déclare l’état d’urgence

Notre nation est profondément attristée , a déclaré Lynda Dickson, la cheffe de la Première Nation Carcross/Tagish. Elle est la dernière en date à tirer la sonnette d’alarme alors que la crise des opioïdes ne cesse d’endeuiller le Yukon.

Le problème est aussi complexe que les personnes que nous avons perdues , explique Lynda Dickson qui en appelle au gouvernement et aux autres Premières Nations du territoire pour que cette crise obtienne toute l’attention qu’elle mérite.

En tant que dirigeants, il est de notre devoir de donner la priorité à la santé et au bien-être de notre peuple , affirme-t-elle.

« Je pense que puisque toutes les Premières Nations ont des problèmes similaires, d'une manière ou d'une autre, si nous nous soutenons les uns les autres, nous serons en mesure de trouver de meilleures solutions et d'aller de l'avant. » — Une citation de Lynda Dickson, cheffe de la Première Nation Carcross/Tagish

Sur les trois décès en question, les autorités du Yukon ont seulement confirmé que le premier décès était lié à la consommation de drogues. Lors d'une conférence de presse, elles ont indiqué que les deux autres faisaient encore l'objet d'une enquête.

Tracy-Anne McPhee, la ministre de la Santé, a déclaré que la consommation de drogues continue d'être une préoccupation sérieuse à l’heure où le territoire est aussi témoin d'une augmentation des drogues contenant des benzodiazépines plus souvent appelées benzos.

Les drogues contenant des benzos sont des substances très dangereuses , souligne-t-elle. Nous savons que ces drogues sont présentes sur le territoire et qu'il y a eu une augmentation des décès par surdose ces derniers jours.

Ces décès sous-entendent que beaucoup d'autres souffrent et nous rappellent l'importance de notre travail continu pour faire face à la crise des opioïdes par la réduction des méfaits et comment cela peut sauver des vies , souligne la médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon, la Dre Catherine Elliott.

Elle rappelle que les benzos et les opioïdes ensemble sont plus toxiques et qu'il est très important de ne pas utiliser ces drogues seul et sans naloxone .

La médecin hygiéniste et la ministre de la Santé invitent les personnes à franchir les portes du centre de consommation supervisée à Whitehorse et rappellent l'importance de faire tester les drogues avant de les consommer.

Fin novembre, la coroner en chef du territoire, Heather Jones, avait déclaré que le Yukon avait le plus haut taux de décès dus aux opioïdes au pays, avec 48,4 décès pour 100 000 personnes.