Retour en classe en Ontario : des syndicats ont encore des questions

Pour les enseignants, il y a des éléments qui pourraient être considérés comme positifs , lance d’emblée la présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), Anne Vinet-Roy.

Mercredi, Stephen Lecce a annoncé que les travailleurs des écoles et des garderies recevront des tests rapides, dont deux pour chacun au retour en classe. Il a également rappelé que des masques N95 leur seront distribués et que et 3000 nouveaux purificateurs à air HEPA sont en voie d’être ajoutés au réseau. Quatre millions de masques à trois plis doivent aussi être distribués aux élèves.

Anne Vinet-Roy doute que les engagements de la province soient respectés à temps pour le 17 janvier (archives). Photo : Radio-Canada

Mme Vinet-Roy se dit prudemment optimiste par rapport à la rentrée. Est-ce que vraiment tout ça va être en place? On est mercredi. Le 17, c’est lundi. On comprend qu’il y a des choses qui ont été envoyées, mais on n’a pas encore de preuve concrète que tout ça va être en place , s’interroge-t-elle.

La présidente de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO réitère son inquiétude par rapport au fait que les cas de COVID-19 ne seront plus systématiquement rapportés et recensés. Dans un communiqué, l’Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) reprend le même message et appelle le gouvernement de Doug Ford à faire marche arrière.

L’Elementary Teachers’ Federation of Ontario ETFO souligne aussi le besoin d’avoir un plan concret pour les absences à venir et l’absence d’un programme robuste de dépistage qui comprend des tests PCR pour les enfants et le personnel . Le syndicat dit également s’inquiéter du taux de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. En Ontario, 47,4 % de cette tranche d’âge a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Les enfants à Ottawa davantage vaccinés

À Ottawa, la proportion des 5 à 11 ans qui ont reçu au moins une dose grimpe à 64,3 %.

En point de presse, la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), Vera Etches, a dit souhaiter voir ce chiffre monter à 70 % ou plus d’ici lundi.

Partout dans la province, des cliniques de vaccination ouvriront dans les écoles pour les élèves. Dans la capitale fédérale, Santé publique Ottawa SPO veut que tous y aient accès, a précisé la Dre Etches. Les personnes seront avisées de ces occasions dans leur quartier et leur voisinage , a-t-elle ajouté.

Vera Etches a rappelé son appui à la réouverture des écoles. Le maire d’Ottawa, Jim Watson, lui a emboîté le pas. J’étais content de constater que le gouvernement provincial a écouté des parents, des professionnels de la santé et des médecins hygiénistes, dont la Dre Etches , a-t-il commenté.

La Ville reprendra bientôt ses programmes d’activités parascolaires, a ajouté M. Watson. Des informations précises seront données cette semaine.

Avec les informations de Frédéric Pépin et Catherine Morasse