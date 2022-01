Tous les Manitobains auront probablement le variant Omicron, selon la santé publique

La COVID-19 n’est plus une maladie émergente. Elle est ici pour de bon, et notre capacité à contenir le virus est limitée. C’est plus que probable que tout le monde soit exposé au virus dans les semaines à venir , a déclaré le Dr Atwal.

Le gouvernement a annoncé qu’il changeait d'approche de la lutte contre la COVID-19.

Avec l’arrivée du variant Omicron, le coronavirus est devenu beaucoup plus infectieux, avec une période d’incubation plus courte, de trois jours, ce qui le rend beaucoup plus difficile à contenir, a expliqué le Dr Atwal.

Ce virus se comporte presque comme un virus totalement différent , a-t-il ajouté.

Le gouvernement ne se concentrera plus sur les cas individuels, mais orientera son action vers la gestion du risque au niveau communautaire, a expliqué le Dr Atwal, qui était en compagnie de la première ministre, Heather Stefanson, de la ministre de la Santé, Audrey Gordon, et de la médecin hygiéniste et responsable médicale du Groupe de travail sur la mise en oeuvre du programme de vaccination contre la COVID-19 au Manitoba, Joss Reimer.

La ministre Audrey Gordon a indiqué que le tiers des patients hospitalisés en raison de la COVID-19 le sont parce qu’ils ont contracté le virus avant leur admission, tandis que les autres ont été admis au départ pour une autre raison et ont contracté la COVID-19 à l'hôpital.

Audrey Gordon a affirmé que le gouvernement communiquera différemment, désormais, au sujet de la pandémie, en se concentrant sur la capacité du système de santé, plutôt que sur les cas individuels .

Vivre avec le virus

La première ministre, Heather Stefanson, a fait valoir que la province devait adopter une approche plus équilibrée pour gérer ce virus et voir à long terme pour vivre avec ce virus .

Il y a, chaque jour, de nouvelles informations que nous devons prendre en considération. Comme gouvernement, comme décideur, nous devons prendre des décisions. C’est à nous de faire en sorte d'avoir une approche équilibrée , a déclaré la première ministre, en ajoutant que le Manitoba a les restrictions sanitaires parmi les plus strictes au pays .

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson. Photo : La Presse canadienne / John Woods

La province compte sur la vaccination pour faire barrière au virus et rappelle que le respect des gestes barrières de base, comme le port du masque et le lavage des mains, reste de mise.

« Je pense que la chose la plus importante est que les gens réduisent leurs propres risques d'avoir le virus. Je ne dis pas que tous les Manitobains vont l'avoir, s'ils suivent les consignes sanitaires, se font vacciner. En faisant ça, ils vont réduire leurs propres risques et, on l'espère, ne pas se retrouver à l'hôpital. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

Lors de la conférence de presse, la responsable de la campagne de vaccination au Manitoba, la Dre Joss Reimer, a rappelé qu’une personne ayant reçu sa troisième dose de vaccin a 139 fois moins de risques de souffrir de conséquences graves de la maladie, d'être hospitalisée ou d'en mourir.

En réponse aux questions des journalistes, Heather Stefanson a affirmé qu’une trop grande part de responsabilité revenait à la santé publique et qu’elle se tournait aussi vers d'autres groupes, comme des entrepreneurs et des pédiatres, pour obtenir des conseils pour contrecarrer la COVID-19.

Au final, a-t-elle déclaré, nous allons tenir compte de l'avis de la santé publique, mais nous prendrons aussi en compte les conseils d’autres Manitobains à l’avenir.

Mercredi, 454 personnes sont hospitalisées au Manitoba en raison de la COVID-19. La province enregistre 35 048 cas actifs.