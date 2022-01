Porcheries qui débordent : Olymel promet un retour à la normale en mars

Les porcs s’entassent plus que jamais dans les porcheries du Québec. Présentement, plus de 196 000 bêtes sont en attente d’une place dans un abattoir. Alors que les producteurs sont à bout de souffle et encaissent d’importantes pertes financières, Olymel assure avoir un plan pour rétablir la situation d’ici la fin mars.