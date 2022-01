Sébastien Delorme en vedette d’Indéfendable, la prochaine série quotidienne de TVA

Produite par Pixcom à qui l’on doit Nuit blanche ou encore La faille, Indéfendable aura pour autrice principale Nadine Bismuth, qui a notamment écrit le roman et la série Un lien familial.

Elle se déroulera au sein du cabinet de défense criminelle Lapointe-MacDonald, dans lequel le personnage interprété par Sébastien Delorme sera avocat.

Diffusés sur TVA et TVA+, les épisodes d’une demi-heure présenteront la scène de crime du point de vue de la personne présumée coupable et de la victime. Le public pourra jouer le rôle de juré à partir des éléments présentés par la défense et la Couronne.

Une fiction imaginée par un avocat criminaliste

C’est l’avocat criminaliste Me Richard Dubé qui a eu l’idée de cette création originale réalisée par Stéphane Simard, connu pour avoir tourné plusieurs saisons de la série jeunesse Une grenade avec ça?

Avec ses intrigues fortes, son réalisme et la richesse de ses personnages, cette série se démarquera à coup sûr , a déclaré, par communiqué, Denis Dubois, vice-président aux contenus originaux de Québecor Contenu.