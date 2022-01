Manque d’espace : le CSSRN tente de réacquérir l’ancienne école Immaculée-Conception

Différents ministères québécois évaluent actuellement un projet du CSSRN déposé conjointement avec le propriétaire actuel du bâtiment, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Selon le recteur de l’UQAT, Vincent Rousson, le projet prévoit que le pavillon Immaculée-Conception sera cédé au CSSRN seulement si Québec accepte de financer la construction d’un nouvel édifice afin d’y abriter l’Institut de recherche sur les forêts.

Le campus de Rouyn-Noranda de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

On ne peut pas le faire au détriment des espaces que nous avons déjà. Nous sommes déjà en déficit d’espaces d’à peu près 30 %. Nous n’avons donc pas le luxe de pouvoir donner ou redonner des bâtiments à d’autres partenaires. Sinon, ça viendrait affecter directement nos prestations d’enseignement et le développement de notre recherche , précise-t-il.

Le CSSRN a refusé toute demande d’entrevue formelle afin de commenter le dossier. Dans un courriel, il prétend que la situation est très délicate et extrêmement sensible .

Plus d’une tentative

En 2020, le CSSRN avait essayé de remettre la main sur le pavillon Immaculée-Conception en partenariat avec le Centre de la petite enfance (CPE) Au Jardin de Pierrot. Les ministères de l’Éducation et de la Famille confirment qu’il était prévu que le CSSRN et le CPE se partagent des locaux.

Le bâtiment aurait compté 36 places subventionnées pour les enfants de 0 à 5 ans, des classes de maternelle traditionnelle et 4 ans et des espaces pour le programme Passe-Partout. En août de la même année, le ministère de l’Éducation avait autorisé le financement de la reprise et la transformation du bâtiment par le CSSRN.

Le recteur de l’UQAT, Vincent Rousson, explique toutefois que le projet initial n’a pas pu se concrétiser, notamment en raison de la scission du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Le ministère de la Famille indique que le CPE Au Jardin de Pierrot est à la recherche d’une nouvelle opportunité immobilière après avoir été informé au printemps 2021 que l’UQAT ne souhaitait plus se départir de son pavillon.

En cas de refus

Si le gouvernement provincial refuse la nouvelle mouture du projet de reprise du bâtiment Immaculée-Conception par le CSSRN, Vincent Rousson assure que l’UQAT plancherait sur des alternatives.

En advenant que l’appareil gouvernemental nous mentionne qu’il ne pourra permettre la construction d’un nouveau pavillon, nous allons devoir trouver d’autres solutions , souligne le recteur de l’UQAT.

Deux des pistes de rechange seront déterminées au courant de l’hiver à travers des rencontres entre l’UQAT et le CSSRN.