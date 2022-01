Encore des places disponibles pour des formations en santé qui débutent bientôt

Les besoins de main-d'oeuvre sont présents plus que jamais dans les différents établissements de santé de la région. Des places sont d'ailleurs disponibles pour des formations accélérées en soutien administratif, infirmière auxiliaire et préposé aux bénéficiaires qui vont s'amorcer un peu partout dans les prochaines semaines.

Pour l’attestation d’études professionnelles pour devenir préposé aux bénéficiaires qui débute le 15 janvier, il reste 37 places dans la région, a indiqué par courriel l’agente d’information au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Simone Lalancette-Larouche.

Il nous reste encore cinq places à combler pour la cohorte débutant à Alma-Roberval pour le diplôme d'études professionnelles DEP accéléré pour devenir infirmière auxiliaire le 17 janvier prochain. [...] Il nous reste également encore quelques places dans nos cohortes d'Alma, Roberval et Dolbeau pour le programme attestation d'études professionnelles AEP soutien administratif qui débutera en février prochain , a-t-elle ajouté.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS rappelle que des bourses allant de 4000 $ à 20 000 $ seront remises aux personnes qui vont compléter avec succès leur formation.

Le conseiller cadre en planification de la main-d'oeuvre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , Dominic Gagnon, invite les gens qui seraient intéressés à ne pas laisser passer cette occasion. On ne sait pas si ces formations-là vont se reproduire dans le temps. Donc, on profite du train qui passe et on invite les gens à s'inscrire parce que peut-être qu'il va y en avoir d'autres, mais on n'a aucune certitude au moment où se parle qu'il va y avoir d'autres cohortes , a-t-il mentionné.

Dominic Gagnon a cependant reconnu qu’il est plus difficile de recruter dans certains secteurs du Lac-Saint-Jean. Le secteur du haut du Lac, c'est encore problématique, c'est plus dur. C'est un secteur où le bassin démographique est plus petit. C'est plus dur de recruter. Pour le secteur de Roberval par exemple, il reste cinq places de disponibles pour la formation de préposée aux bénéficiaires , a-t-il chiffré.

