Situation critique pour les banques de sang de l’Outaouais

Il faudrait au moins 30 technologistes de plus à temps plein pour assurer le maintien des activités régulières dans les laboratoires et rattraper les retards, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS juge la situation inquiétante, et déclare par écrit que les ressources humaines sont optimisées afin d'assurer une continuité d'opération .

Les technologistes sont affectés chaque jour à la banque de sang des hôpitaux de Hull et Gatineau. Le travail dans les hôpitaux périphériques est accompli par un spécialiste, en plus de ses tâches quotidiennes.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS assure que tous les efforts sont faits pour maintenir le service. On maintient aussi des liens avec les collèges afin de recruter et stabiliser le personnel.

Toujours selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais, la région n’est pas la seule à se trouver plongée dans cette situation pénible. Ce serait aussi le cas pour d’autres régions du Québec.

En Outaouais, les laboratoires des hôpitaux de Hull et Gatineau exécutent annuellement plus de 70 000 procédures analytiques de produits sanguins.