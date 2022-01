Meurtre de Melonie Biddersingh : la condamnation confirmée

Elaine Biddersingh a été reconnue coupable en 2016 de meurtre au second degré dans la mort de Melonie Biddersingh, 17 ans, et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 16 ans.

Le corps calciné de l'adolescente a été retrouvé dans une valise à Vaughan en 1994. Son corps est resté non identifié jusqu'en 2011, où Elaine Biddersingh a dit à son pasteur que la jeune fille était morte après avoir été confinée et privée de nourriture et de médicaments.

Le père de Melonie, Everton Biddersingh, a été reconnu coupable début 2016 de meurtre au premier degré dans la mort de sa fille, et a été automatiquement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans.

Elaine Biddersingh, qui a été jugée séparément, a témoigné pendant plusieurs jours lors du procès de son mari, et l'affaire a été largement couverte par les médias.

Avant le début de son propre procès, elle a demandé l'autorisation de faire entendre son cas par un juge seul plutôt que par un jury, arguant que ses droits à un procès équitable seraient autrement compromis étant donné la couverture médiatique du procès de son mari.

Avec les informations de La Presse canadienne