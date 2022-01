Nathan Gaucher parmi les meilleurs espoirs LNH en Amérique du Nord

C’est donc dire que Gaucher est vu par les recruteurs du circuit Bettman comme un potentiel choix de première ronde au repêchage de juin prochain. Après une éclosion offensive la saison dernière, le centre de 1m91 et 94 kg (207 livres) a eu une bonne performance cet automne avec une récolte de 15 buts et 11 passes en 30 matchs.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, seuls les défenseurs Maveric Lamoureux (15e) et Tristan Luneau (10e) le dépassent au classement de mi-saison dévoilé mercredi. Deux autres joueurs des Remparts, le défenseur russe Vsevolod Komarov (104e) et le gardien de but William Rousseau (20e chez les gardiens) attirent également l’attention des recruteurs du bureau central.

Sans surprise, l’attaquant ontarien Shane Wright, des Frontenacs de Kingtson, trône au sommet du classement nord-américain.

L’équipe d'étoiles du 25e anniversaire dévoilée

Les Remparts ont par ailleurs profité de la journée de mercredi pour dévoiler l’équipe d’étoiles votée par les amateurs dans le cadre du 25e anniversaire de la renaissance de l’équipe.

Jonathan Marchessault Photo : Getty Images / Isaac Brekken

Alexander Radulov, Simon Gagné et Jonathan Marchessault se méritent la distinction en offensive, alors que Mikaël Tam et Marc-Édouard Vlasic sont ceux qui ont le plus marqué les partisans en défensive.

Le gardien de but Cédric Desjardins, dont l’unique saison à Québec s’est soldée par la conquête de la Coupe Memorial, en 2006, complète la formation étoilée.