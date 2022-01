Luc Besson réalisera un film sur le pouvoir salvateur des chiens

Le tournage de DogMan aura lieu principalement en France, ainsi qu'aux États-Unis, a précisé un porte-parole du réalisateur, connu des deux côtés de l'Atlantique. L’intrigue tourne autour d'un enfant meurtri qui panse ses plaies par l'amour de ses chiens.

Le rôle principal a été confié à l’acteur caméléon Caleb Landry Jones, connu pour ses rôles de composition dans des films indépendants comme Three Billboards : les panneaux de la vengeance, The Florida Project, Get Out et Tom à la ferme, de Xavier Dolan.

Il a reçu en juillet le prix d'interprétation à Cannes pour son rôle d'auteur d'une fusillade de masse dans le long métrage Nitram.

Ce film réalisé par l’Australien Justin Kurtzel (Assassin’s Creed, Macbeth) porte sur le massacre de Port Arthur de 1996, en Tasmanie, qui a coûté la vie à 35 personnes. Il n’est pas sorti en salle au Canada.

Réalisateur du Grand Bleu, du Cinquième élément et de Lucy, avec Scarlett Johansson, – son plus grand succès commercial à titre de réalisateur –, Luc Besson a obtenu en décembre 2021 un non-lieu au terme de trois ans et demi de procédure judiciaire lancée après des accusations de viol par l'actrice Sand Van Roy, qu'il contestait.

Avec les informations de Variety.