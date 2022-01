Perquisitions sur trois lieux de vente de stupéfiants à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont effectué des perquisitions dans trois appartements de l’est de Sherbrooke mardi.

Dans un communiqué de presse, le Service de police de Sherbrooke SPS indique qu’une enquête de plusieurs mois a permis d’identifier ces logements comme lieux de vente de stupéfiants.

Quatre hommes dans la fin vingtaine ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. L'un d'eux a été libéré par sommation. Les trois autres devaient comparaître mardi. Ils pourraient notamment faire face à des accusations de trafic de cocaïne et de crack, de possession de cannabis dans le but d'en faire la vente, de possession d’une arme à feu et de non-respect des conditions, indiquent les policiers.

Deux véhicules de marques Cadillac et BMW, de la cocaïne, du haschich, du crack, une arme à plombs et près de 23 500 $ ont également été saisis.