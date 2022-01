La rentrée en personne repoussée en février à l’Université de la Colombie-Britannique

Dans un message envoyé au personnel et aux étudiants, le président de l'Université de la Colombie-Britannique UBC , Santa Ono, affirme que les inquiétudes liées à la propagation du virus ont amené l’institution à prendre cette décision.

Nous comprenons que les étudiants, les professeurs et les employés ont besoin d’une information en temps opportun pour des fins de planification, particulièrement ceux qui voyagent à l’international , ajoute-t-il.

Initialement, les cours en personne devaient reprendre le 24 janvier, deux semaines après le début de la session.

Les deux campus de l'Université de la Colombie-Britannique UBC restent par ailleurs ouverts pour les résidences, les services aux étudiants et les librairies, et certains cours et activités qui ne peuvent pas se tenir à distance.

Les autres universités n’ont pas fait d’annonces similaires.

L’Université Simon Fraser (SFU), à Burnaby, prévoyait toujours, selon une déclaration publiée mardi, un retour en classe le 24 janvier, tout comme l'Université de Victoria.

D’autres établissements comme l’Université de l’île de Vancouver et l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) ont repris les cours en personne le lundi 10 janvier.