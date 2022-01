La Ville de Québec veut être à l’écoute de tous les commerçants

La Municipalité affirme que la plupart de ses orientations en matière de commerce sont élaborées sur la base de consultations menées auprès des sept sociétés de développement commercial (SDC) et des huit associations de gens d’affaires qu’on retrouve dans l’agglomération de Québec.

Pourtant, dans la capitale, 1855 gens d'affaires provenant de 19 artères commerciales différentes ne font partie d'aucun regroupement.

C’est entre autres le cas des commerçants de la route de l’Église, du boulevard Laurier, de l’avenue Myrand, du chemin des Quatre-Bourgeois et de la 1ere Avenue.

La Ville de Québec compte huit sociétés de développement commercial sur son territoire, dont la SDC Centre-ville, qui regroupe des commerçants du quartier Saint-Roch. (Archives) Photo : Radio-Canada

La directrice de la division du développement des espaces d’innovation et de l’essor commercial à la Ville de Québec, Loubna Séfrioui, a admis mercredi que la Municipalité était étrangère à leur réalité.

Pas d’interlocuteur commun

Par conséquent, ses politiques économiques, notamment les mesures d’aide aux entreprises mises en place depuis le début de la pandémie, sont élaborées sans tenir compte des besoins et des attentes spécifiques de ces gens d’affaires.

Tout ce qui a été mis en place, c'était [pour répondre aux] besoins de ces 15 artères-là, mais les autres [...] on ne connaît pas leur réalité. Elles n’ont pas d'interlocuteur commun. On ne peut pas savoir , a-t-elle indiqué en conférence de presse.

« Il faut qu'on ait le son de cloche de ces commerçants-là. En fait, il faut qu'on ait un lien de confiance avec ces commerçants-là qu'on n'a pas présentement. » — Une citation de Loubna Séfrioui, dir., division du dév. des espaces d’innovation et de l’essor commercial

Afin de tenir compte des besoins spécifiques et des attentes des 1855 gens d’affaires non représentés, la Ville de Québec a décidé de les consulter avant de finaliser son nouveau Plan commerce 2022-2025.

Depuis le début de la pandémie, la Ville de Québec a versé plus de 71,4 millions de dollars d’aide financière aux entreprises et organismes de développement économique locaux. (Archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Un sondage leur sera transmis d’ici la fin du mois afin de recueillir leurs préoccupations et leurs commentaires. Loubna Séfrioui les invite à y participer.

C'est sur la base de vos réponses qu'on va consolider le prochain Plan commerce. On va pouvoir mettre des actions qui répondent parfaitement à vos besoins , leur a-t-elle lancé.

Ouvrir un dialogue

Le maire Bruno Marchand croit que cette nouvelle approche permettra de mieux représenter l’ensemble des commerçants. Il a affirmé que les gens d’affaires faisant partie d’un regroupement ne devaient pas être les seuls à avoir voix au chapitre .

On veut être très en adéquation [avec ces gens-là] avec ce qu'ils sont et avec le plan qu'on a. On veut que ça les représente. On veut qu'ils y adhèrent. On veut que ce soit quelque chose qui soit bon pour eux. Alors, c'est important, vraiment, d'ouvrir ce dialogue-là avec ces gens-là , a insisté le maire.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, veut «ouvrir le dialogue» avec les commerçants qui ne font partie d'aucun regroupement. Photo : Radio-Canada

Même s’il croit que le regroupement des commerçants au sein d’une société de développement commercial SDC ou d’une association facilite leurs relations avec l’administration municipale, Bruno Marchand n’a pas l’intention de leur imposer ce modèle qui, dit-il, ne convient pas nécessairement à tous.

On va vous représenter sous la forme que vous choisissez d'être représentés et ce sondage-là, aujourd'hui, en est un bon exemple , a fait valoir le maire.

Le Plan commerce 2022-2025 sera finalisé lors du premier trimestre de l’année en cours.