Hausse des employés étrangers temporaires : de longues démarches pour un peu de répit

Depuis lundi, les entreprises des secteurs manufacturier, du commerce de détail, de l’hôtellerie et de la restauration peuvent engager 20 % d’employés étrangers temporaires, alors que le seuil était auparavant de 10 %.

Ce changement a des répercussions directes et immédiates sur plusieurs entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue.

C’est le cas au sein du Groupe G5 de Rouyn-Noranda, qui possède notamment l’Hôtel Albert, le Deville Centre Hôtelier et le restaurant Pizzé.

Véronique Gabrysz, actionnaire du Groupe G5, affirme que l’entreprise a déjà amorcé les démarches afin de recevoir un plus grand nombre de travailleurs.

C’est une super bonne nouvelle parce qu’on avait atteint notre quota. Ça fait plusieurs années qu’on fait faire de l’immigration et qu’on fait venir des gens chez nous. On attendait cette nouvelle-là depuis un mois. Quand ça a été annoncé, j’ai commencé tout de suite à envoyer mes dossiers au gouvernement du Canada, c’est vraiment une super belle nouvelle , réitère-t-elle.

Le propriétaire de l’épicerie Provigo de Ville-Marie, Denis Nolet, abonde dans le même sens.

C’est une bonne nouvelle. J’ai recours à l’immigration et j’ai six personnes qui doivent entrer en 2022, dont deux ou trois dès ce mois-ci, après un an et demi de démarches. C’est très lourd. Avec la pandémie, ça a été plus long, mais c’est une bonne nouvelle pour les employeurs du Québec et tous ceux qui ont connu des pénuries comme moi , dit-il.

Au restaurant Pizzé de Rouyn-Noranda, cette nouvelle règle permettra de donner un certain répit aux employés, parfois surchargés lors des périodes plus achalandées.

Par exemple l’été au Pizzé, c’est très occupé. Alors au lieu d’avoir sept ou huit cuisiniers qui travaillent énormément pendant l’été, on va pouvoir avoir peut-être quatre cuisiniers de plus qui vont nous aider à avoir un meilleur service, mais surtout donner une meilleure qualité de vie à nos travailleurs , indique Véronique Gabrysz.

Délais importants

Malgré cette bonne nouvelle, Denis Nolet affirme que les démarches visant à faire venir des travailleurs étrangers temporaires demeurent longues et fastidieuses, particulièrement pour certains corps de métiers.

Ce qui est plus le plus simple présentement ce sont les bouchers parce que c’est un métier qui est reconnu comme étant en pénurie. Par contre, quand on fait une demande de commis de département ou d'assistant gérant, c’est plus compliqué. Il faut démontrer au gouvernement qu’on a tout fait en magasin, dans notre secteur, dans notre milieu, pour recruter des gens au Québec. Ça prend une étude de marché, et ensuite ils vont nous envoyer des gens , rapporte M. Nolet.

Véronique Gabrysz constate également ces délais qui étirent le processus d’embauche de travailleurs étrangers temporaires.

Faire venir un travailleur étranger temporaire, habituellement ça prend neuf mois, mais avec la COVID, ça a été très rallongé. Il y a des délais avec le EIMT [étude d'impact sur le marché du travail], un papier qui dit que vous avez le droit de faire venir des gens, et en plus il y a des délais avec les visas. Les visas habituellement ça prend deux mois, mais maintenant ça prend des fois jusqu’à cinq mois , soutient-elle.

« Si on pouvait revenir aux délais d’avant la COVID qui était de neuf mois pour faire venir un travailleur, plutôt que 15-16 mois, ce serait parfait. » — Une citation de Véronique Gabrysz

Du travail pour les agences de recrutement

Pour Marc Blais, président de l’Agence de placement et de développement international de Rouyn-Noranda, ce rehaussement du seuil de 10 à 20 % pour les employés étrangers temporaires permettra à certaines PME de faire croître leur entreprise.

C’était vraiment attendu par l’industrie. J’ai plusieurs clients présentement qui ont déjà des travailleurs burkinabè et qui désirent augmenter leur nombre d’employés venant du Burkina Faso parce qu’en ce moment, il n’y a vraiment pas assez de gens pour travailler en région , souligne-t-il.

M. Blais confirme que le processus permettant de faire venir des travailleurs étrangers temporaires au Québec est très demandant .

Il y a beaucoup de formulaires à remplir. Au Québec malheureusement, c’est plus compliqué que dans le reste du Canada parce qu’on doit travailler avec deux paliers de gouvernement , rappelle-t-il.

Pour Denis Nolet, la solution repose en partie sur un meilleur arrimage entre les gouvernements du Québec et du Canada.