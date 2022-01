Des citoyens toujours à risque face à l’érosion de la plage Rochelois

La Ville attend les résultats d’une étude qu’elle a commandée afin d’évaluer une solution alternative au projet de recharge de plage privilégié par le ministère de la Sécurité publique (MSP).

La firme d'ingénierie Norda Stelo analyse la possibilité qu’un mur de palplanche puisse être installé pour ralentir l’érosion.

Mais le temps presse pour protéger les 11 maisons qui bordent la plage.

Le ministère de la Sécurité publique MSP soulignait en novembre 2020 que l’intégrité des infrastructures côtières était sérieusement compromise si rien n’était fait d’ici 2 à 3 ans.

Depuis 2010, le MSP a remarqué que l’érosion avait grugé 10 mètres de terrain sur la plage Rochelois (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On est à découvert à l’heure actuelle. On vit sur du temps emprunté parce qu'on ne sait pas quand la prochaine tempête va partir avec un bout de rue , reconnaît le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

« La meilleure solution »

Dans une déclaration écrite fournie à Radio-Canada, le ministère de la Sécurité publique est pourtant catégorique.

Il ne financera pas un autre type de projet que celui qui a été présenté aux citoyens en novembre 2020.

Un projet qui prévoit deux épis rocheux et une recharge de plage avec du gravier variant de 1,5 à 10 centimètres de diamètre.

La place McCormick de Port-Cartier a subi des travaux de protection des berges similaire à ceux prévus à la plage Rochelois (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le ministère de la Sécurité publique MSP jugeait que ce projet était la meilleure solution pour protéger l’intégrité de la plage et des infrastructures riveraines.

Les citoyens de Port-Cartier s’étaient toutefois mobilisés contre ce projet qui dénaturerait complètement la plage selon eux.

Une pétition avait par ailleurs recueilli 1880 signatures, demandant qu’une alternative soit trouvée.

Respecter la capacité de payer des contribuables

Face à cette fermeture du ministère de la Sécurité publique MSP , le maire de Port-Cartier ne baisse pas les bras.

Il met beaucoup d’espoir sur le projet d’un mur de palplanche, qui conserverait l’aspect naturel de la plage selon lui.

Toutefois, la Ville pourrait difficilement s’offrir un tel mur sans l’appui financier du ministère de la Sécurité publique MSP ou d’un autre contributeur.

On n’est pas une municipalité qui roule sur l’or. On a un nouveau rôle d’évaluation cette année et il ne faut pas arriver et étouffer les gens avec un compte de taxes qui n’a pas de sens non plus , explique le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Alain Thibault tente de convaincre le MSP de l'importance de conserver l'aspect naturel de la plage Rochelois pour les Port-Cartois (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Des discussions avaient été entamées avec la minière ArcelorMittal dans les dernières années afin que l’entreprise puisse aider la Ville dans la réalisation d’un projet.

Selon le maire, il faudra toutefois présenter un projet concret pour que ces discussions puissent se poursuivre.

Les résultats de l’étude concernant la solution du mur de palplanche sont attendus dans les prochaines semaines.

C’est à ce moment que le conseil municipal de Port-Cartier devra prendre une décision, soit d’accepter l’entente de principe avec le ministère, qui privilégie la recharge de plage, où s’engager dans un autre projet.

Il est toutefois improbable que des travaux puissent être entrepris cette année selon le maire Thibault.

Pendant ce temps, les résidents qui habitent le long de la plage Rochelois se croisent les doigts qu’une prochaine tempête ne mette pas en péril leur demeure.