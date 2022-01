Nous avons passé 30 % de notre temps éveillé sur les applications mobiles en 2021

Une personne passe près de cinq heures par jour sur son téléphone intelligent, selon le plus récent rapport sur l’état des applications mobiles de l’entreprise d’analyse de données App Annie.

Il s’agit d’une hausse de 30 % par rapport à 2019, des données compilées sur 10 marchés, dont le Canada et les États-Unis.

Le temps passé sur ces appareils est encore plus important au Brésil, en Corée du Sud et en Indonésie, où plus de cinq heures par jour sont consacrées au téléphone intelligent, selon le rapport d’App Annie  (Nouvelle fenêtre) .

Environ 7 minutes sur 10 sont dépensées sur des applications de publication de photos et vidéos, comme TikTok.

Des chiffres impressionnants pour TikTok

Le réseau social TikTok arrive en tête de liste pour la plus forte hausse de temps écoulée sur l’application entre 2020 et 2021, soit 90 %.

Il s’agit au Canada de l’application la plus téléchargée, devant Instagram, Messenger et Facebook. Mensuellement, chaque utilisateur ou utilisatrice a consacré 20,6 heures sur TIkTok au pays en 2021.

Selon App Annie, l’application dépassera le 1,5 milliard d’utilisatrices et utilisateurs actifs par mois en 2022.

Le divertissement en croissance

Les joueurs et joueuses ont dépensé quelque 116 milliards de dollars américains (145 milliards de dollars canadiens) sur des jeux mobiles en 2021 dans le monde. La population canadienne a payé à elle seule 1,8 milliard de dollars américains (2,2 milliards de dollars canadiens), soit 250 millions de dollars américains (312,6 millions de dollars canadiens) de plus qu’en 2020.

Parmi les jeux mobiles les plus populaires dans le monde, on compte Roblox, Toca Life: World, Subway Surfers et Hair Challenge.

Ce n’est pas Netflix qui trône au sommet du palmarès des applications de diffusion vidéo en continu les plus téléchargées dans le monde, mais bien YouTube, qui compte plus de 1 million de téléchargements dans 60 pays différents. Selon les estimations d’App Annie, Netflix devrait aussi atteindre ce palier en 2022.

La pandémie dans nos téléphones intelligents

La pandémie de COVID-19 et ses nombreux effets collatéraux se reflètent aussi dans l’utilisation des téléphones intelligents. Les applications de traçage de la COVID-19 ou de passeport vaccinal ont largement été téléchargées partout dans le monde.

Les applications pour commander et se faire livrer de la nourriture sont aussi devenues des incontournables, enregistrant une augmentation de connexions de 50 % par rapport à 2020. Au pays, c’est l’application Tim Hortons qui arrive en tête de liste des téléchargements, suivie de McDonald’s Canada et UberEats.

Les internautes ont cherché de nouveaux moyens de se mettre en forme, en raison de la fermeture des salles de sport à plusieurs endroits dans le monde. C’est pourquoi les applications de santé et de mise en forme ont eu la cote en 2021. Au Canada, l’application mobile AllTrails a dominé le marché, devant Fitbit.

Les applications de rencontre n’y échappent pas non plus, avec une hausse marquée de 95 % des dépenses sur celles-ci en 3 ans. Ce sont 113,2 millions de dollars américains (141,5 millions de dollars canadiens) qui ont été dépensés en 2021 sur ce type d’application au pays.

Le bien-être et la santé mentale ont aussi trouvé une place de choix dans les téléphones intelligents, surtout auprès des jeunes, si l’on se fie à la croissance de téléchargements de 27 % qu’ont connu dans le monde des applications comme Headspace et Calm. Cette dernière arrive au quatrième rang des applications les plus téléchargées au pays.