« La mort de Denis Rémillard est une grande perte pour la communauté »

Il va beaucoup nous manquer , souligne d'emblée l'ancienne directrice de Tourisme Riel. Michelle Gervais et son époux connaissent la famille de Denis Rémillard depuis près de 30 ans.

Notamment par l'entremise de nos enfants. Notre fille a le même âge que leur fille. Elles fréquentaient la garderie puis la même école , souligne-t-elle. Michelle Gervais dit qu'elle se souviendra de Denis Rémillard comme d'un homme facile à aborder et avenant.

Michelle Gervais, ancienne directrice de Tourisme Riel Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Il était toujours souriant. Toujours accueillant. On l'a vu il n' y a pas longtemps lors d'une pièce du Cercle Molière. Il était venu nous voir et on a parlé pendant un moment. C'était quelqu'un de très chaleureux , se remémore Michelle Gervais.

Selon elle, le décès de Denis Rémillard est une grande perte pour la communauté francophone du Manitoba. Elle rappelle que les membres de la famille Rémillard ont toujours répondu présents à toutes les activités de la communauté.

Que ce soit au Festival du Voyageur ou autres, ils appuient beaucoup la communauté et celle-ci les appuie en retour , note Michelle Gervais.

Le directeur général du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba dit que toute l'équipe du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba CDEM est affligée par la triste nouvelle. Selon Louis Allain, Denis Rémillard travaillait beaucoup avec l'organisme.

Louis Allain, directeur général du CDEM Photo : Radio-Canada

« D'ailleurs son dernier projet avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba CDEM , c'était le plan de succession de sa propre entreprise. Après, il nous avait aussi aidés pour de la formation. Il n'hésitait pas à animer des conférences et des ateliers et à apporter son aide pour la formation de la jeunesse », affirme Louis Allain qui se souviendra d'un homme souriant et à l'attitude positive.

C'était toujours motivant. C'est pour cela qu'on aimait bien l'accueillir au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba CDEM pour les formations , ajoute-t-il. Il dit que Denis Rémillard était un entrepreneur créatif doublé d'un homme de terrain.

Une entreprise ouverte aux jeunes

Les Jardins St-Leon ont offert à de nombreux jeunes manitobains leur première expérience de travail dans un environnement francophone.

Parmi eux, l'actuel conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard. Il dit que M. Rémillard lui a appris la rigueur dans le travail.

Mathieu Allard à travaillé aux Jardins St-Léon lorsqu'il avait 16 ans. Photo : Radio-Canada / Sean Kavanagh

Comme travail aux Jardins St-Léon, on devait, entre autres, remplir des sacs de terre et si ce n'était pas rempli comme il faut, Denis Rémillard nous demandait de refaire le travail. C'est un exemple de la façon dont il nous enseignait à bien faire notre travail.

Il dit qu'il a également appris aux jeunes à surmonter eux-mêmes les défis qu'ils rencontrent.

Ça me prenait beaucoup de temps pour trouver des solutions aux problèmes, mais Denis voulait qu'on apprenne à les résoudre nous-mêmes , se souvient Mathieu Allard. Une expérience qui lui sert aujourd'hui dans sa carrière.

Selon le conseiller municipal de Saint-Boniface, Denis Rémillard était un entrepreneur francophone qui faisait la promotion du service en français dans le secteur privé.

Il salue aussi son engagement au sein de la communauté. On le voyait souvent dans des événements communautaires comme l'Association des résidents du Vieux Saint-Boniface. C'était quelqu'un qui était engagé non seulement dans son travail, mais aussi au sein de la communauté , note-t-il.

Roxane Dupuis, acienne directrice générale du CJP Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

L'ancienne directrice générale du Conseil jeunesse provincial (CJP), Roxane Dupuis a connu également de nombreux jeunes francophones qui ont travaillé aux Jardins St-Léon.

C'était des jeunes qui dégageaient une fierté qui était presque palpable. C'était,certes, un emploi, mais c'était aussi comme une deuxième famille , affirme-t-elle.