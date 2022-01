Malgré le confinement, le téléphone sonne dans les maisons d’hébergement

Lors du premier confinement, Hébergement femmes Canada indiquait dans son rapport annuel que sur plus de 550 maisons d’hébergement que l’organisme soutient au pays, la majorité a signalé une diminution des appels au début de la pandémie.

En région, La Séjournelle notait aussi avec stupeur que les demandes d’aide se faisaient plutôt rares. Une situation qui évolue avec ce deuxième confinement nous dit Denise Tremblay la directrice général : Lors du premier confinement, je vous dirais que nous étions très inquiètes parce que le téléphone ne sonnait plus. On est encore inquiètes, mais là le téléphone sonne.

Les intervenants en matière de violence conjugale observent une augmentation de la gravité de la violence subie par les femmes, en particulier des coups de couteau, des étranglements et des fractures.

Pour l’instant, du moins, l’inquiétude demeure, mais pour Denise Tremblay le fait de parler de violence conjugale a pour effet d’éveiller les consciences. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans différents services, sont plus sensibilisés à dépister et les proches aussi. On a le téléphone qui sonne encore. Cela dit, il reste qu'il y aura des impacts.

Madame Tremblay rappelle que pour les victimes, la pandémie ne fait qu’augmenter leur stress.