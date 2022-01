Tout faire pour ne pas contracter la COVID-19 avant les Jeux de Pékin

Alors que les Jeux olympiques de Pékin approchent à grands pas, les athlètes canadiens font plus attention que jamais afin de ne pas contracter la COVID-19. Une certaine phobie du virus s’est installée chez ces sportifs, qui ne craignent pas nécessairement les effets de la maladie, mais plus qu’elle les empêche de participer au grand-rendez vous.

Plus d’une dizaine d’athlètes de la région d’Ottawa-Gatineau doivent compétitionner dans différentes épreuves à partir du 4 février. Ils sont tous sur le qui-vive actuellement afin de rester en bonne santé. Un peu à l’image du skieur Mikaël Kingsbury, qui expliquait dans les derniers jours avoir créé sa propre bulle.

La bulle est déjà bien étanche en Alberta pour l’équipe de patinage de vitesse sur longue piste. Les membres de la formation olympique s’entraînent actuellement entre eux et ne croisent plus les autres patineurs du centre de Calgary.

C’est sûr que c’est un stress d’extra. On porte tous des N95 ou des N99, des masques de haute qualité. Notre équipe a des heures de glace séparées. C’est plus stressant que d’habitude. Il faut réaliser qu’on doit faire attention. Si on est déclaré positif maintenant, c’est presque certain qu’on n'y va pas. C’est stressant , reconnaît la patineuse d’Ottawa Ivanie Blondin.

Ivanie Blondin après son triomphe à Salt Lake City Photo : Gracieuseté : ISU Speed Skating

Comme un athlète qui reçoit un test positif doit respecter un confinement de 10 jours avant de pouvoir s’envoler pour la Chine, ceux qui contracteraient la COVID après le 15 janvier verraient leur rêve en péril. Les Canadiens devront aussi subir des tests PCR dans les trois jours précédents le départ en avion.

« On essaie de garder le mood plus léger. Mais c’est difficile. On en parle beaucoup entre nous. » — Une citation de Ivanie Blondin, patineuse de vitesse

L’athlète de 31 ans tente de participer à ses troisièmes Jeux olympiques après ceux de Sotchi et de Pyeongchang. L’événement est probablement sa dernière chance de mettre la main sur une médaille olympique alors qu’elle domine le départ groupé et la poursuite par équipe depuis deux ans avec ses coéquipières Isabelle Weidemann et Valérie Maltais.

On va aux Jeux pour performer, mais aussi pour l’expérience. C’est quelque chose de spécial. On prend les règles au sérieux, mais il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux , dit Blondin.

Si on stresse sur tout, ça va teinter nos performances. Nous savons qu’il y aura des balles courbes lancées vers nous, ajoute celle qui croit que sa grande expérience l’aidera à gérer cette charge mentale habituelle.

Le patineur artistique Paul Poirier reconnaît aussi que la COVID-19 occupe les pensées de plusieurs membres de la future délégation canadienne. L’athlète de Cornwall doit aussi participer à ses troisièmes Jeux à Pékin, avec sa partenaire Piper Gilles, après avoir pris le 8erang de l’épreuve de danse en 2018.

Piper Gilles et Paul Poirier lors d'une compétition à Grenoble Photo : AP / Francois Mori

Nous avons développé quelques trucs. On cherche des coins tranquilles pour faire nos exercices d’échauffement dans les arénas. Nous évitons le plus possible les autres patineurs. Nous vivons pratiquement en isolement depuis plusieurs semaines, déjà, et ça ne va pas changer d’ici les Jeux , explique Poirier lors de son passage à Ottawa pour les Championnats nationaux.

Le couple ne veut pas mettre en péril sa participation aux Jeux alors qu’il représente un espoir de médaille important pour le Canada.

Le virus circule et on est à risque de le contracter. Piper et moi voulons la paix d’esprit. Il ne faut pas que la COVID occupe toutes nos pensées, nous avons d’autres choses à régler d’ici les Jeux.

Vivre ses premiers Jeux à l’ombre du coronavirus

L’Outaouais aura une place de choix sur l’équipe de ski de fond en Chine. Antoine Cyr, Katherine Stewart-Jones et Laura Leclair seront tous à Pékin pour leur première expérience olympique. Nordiq Canada se dirige en Colombie-Britannique pour un camp de deux semaines avant de s’envoler pour l’Asie. Là-bas aussi, les athlètes vont limiter leurs contacts au strict minimum.

L'entraînement qu’on fait ensemble normalement va être individuel. On va être supervisés par des entraîneurs, mais on n’aura pas de coéquipiers. C’est les grands jeux, les grands moyens, mais c’est la chose à faire. Tous les athlètes doivent avoir le même discours que moi , dit Antoine Cyr.

Antoine Cyr en compétition Photo : Sportcom

« On ne voyage plus ensemble, on commande l’épicerie en ligne pour éviter les contacts en magasin. Les chambres restent en bulle. On est guidés par les médecins et on fait attention. » — Une citation de Antoine Cyr, fondeur

Les athlètes essaient toujours de se concentrer sur les éléments qu’ils peuvent contrôler, mais les restrictions et les procédures additionnelles qu’on leur impose ajoutent certainement un élément de stress depuis deux ans.

C’est comme ça dans tous les sports en ce moment. On vit dans un monde de fou un petit peu. Les gens se plaignent de leur confinement, mais le nôtre a commencé au début de la saison , affirme Cyr.

« Les voyages ne sont pas aussi plaisants qu’avant. Tu ne peux pas aller prendre une café. Tu es soit au site de course ou dans ta chambre d’hôtel [...] Tous les membres de l’équipe restent ensemble et vivent dans des chambres d’hôtel séparé », résume-t-il.

La fondeuse de Chelsea, Laura Leclair, s’est aussi récemment qualifiée pour ses premiers Jeux. Elle prend également de nombreuses précautions afin que le virus ne vienne pas briser son rêve.

Laura Leclair, skieuse du club Chelsea Nordiq et médaillée d’or au sprint chez les femmes Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

C’est très difficile. La qualification est faite, mais les deux prochaines semaines vont être cruciales. Ce sera un moment stressant et on va tout faire pour pouvoir s’asseoir dans l'avion pour la Chine. Nos mesures sont sévères, ce sont des sacrifices, mais on est habitués d’en faire et on en est tous capables , insiste Leclair.

Dans tout ce brouhaha logistique et ces inquiétudes, Antoine Cyr et Laura Leclair ont un avantage sur leurs coéquipiers. Ils forment un couple dans la vie et peuvent donc être considérés comme une bulle familiale. Cette situation leur permet de passer plus de temps ensemble et de se sentir moins isolés.

On est très chanceux. Antoine est venu aux sélections nationales avec moi même si sa qualification était déjà assurée. C’est un avantage. On a tous besoin du contact humain et, quand c’est ton amoureux, c’est encore mieux. Je suis reconnaissante de ça. Ça diminue le stress d’être ensemble aussi , souligne Leclair.

Comme pour les Jeux de Tokyo, rien ne sera simple ou facile en vue de la présentation des Jeux de Pékin. Au-delà du sacrifice physique et des quatre dernières années d’efforts investis par les athlètes, ce nouvel aspect mental et les restrictions sanitaires chinoises représentent un défi de taille pour tous les membres du Comité olympique canadien en 2022.